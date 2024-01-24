Panasonic 史上最省電空調　節能減碳 守護美好呼吸

在全球零碳轉型趨勢下，Panasonic 集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許以自身影響力實現環境永續外，也協助台灣建構淨零碳排的社會。於 1月 24日空調新商品發表會中推出全新UX頂級旗艦家用空調系列，領先業界，打造史上最省電的家用空調，讓消費者使用最少的電力，享受最舒適的溫度。現場同時展示 Panasonic 中和工廠推動淨零碳排能源實證，以節能、創能、儲能及能源管理四大面向進行努力，落實減碳目標，深耕台灣永續行動，並積極朝向2030年全事業碳中和目標邁進。

台灣 Panasonic 集團致力於研發創新科技的智慧家電、並提供減碳需求的商品，今年推出全新外觀的UX系列家用空調，搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，除了能夠有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。此外，用電量還能可視化，透過Panasonic 智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見；不論外出後或是返家前，透過APP中AI智慧定位將空調自動開關機，出門不再擔心忘記關冷氣、到家就可以馬上享受最舒適乾淨的好空氣，智慧又便利的操控讓消費者使用更安心。

比消費者更重視居家空氣品質的Panasonic，今年空調全方位潔淨超進化，採用日本最新的100倍nanoe™科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，更快速抑制室內空氣中的有害物質，提供最舒適健康的居家空間，守護全家人的健康。同時對於機體潔淨更是全方位考量， 除了關機時送風運轉並釋放nanoe™，達到乾燥防霉效果之外，還有業界首創的 24 小時防霉監控機能，讓空調待機時主動偵測濕度並釋放 nanoe™，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生，搭配銀離子抗菌劑，經SGS測試，抑菌率高達99.9%，達到「開機全室淨化、關機全機防霉」最佳效果。每個人一天平均約有90%時間會待在室內，室內空氣品質不佳的話恐危害身體健康，對此，Panasonic 提出IAQ 室內空氣品質解決方案，以6項空氣指標「溫度、濕度、潔淨度、抑菌、除臭、含氧量」檢視室內空氣狀況並對應，不論住宅空間或商辦空間，都能提供最佳室內空氣品質解決方案，打造健康舒適好空氣，為您守護美好呼吸。

一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100 綠色工廠解決方案，打造低碳永續能源系統，並實現在這片土地上，一步步邁向淨零碳排，將永續未來式變成現在式，為下一代守護美好呼吸。Panasonic也承諾持續為台灣貢獻企業一己之力，期許2050年達到使用能源小於創造能源的環境願景目標，落實並實現 Panasonic GREEN IMPACT的全球承諾。

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