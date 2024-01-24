罹舌癌瘦成皮包骨 「別人一餐5分鐘、我要2小時」
花蓮64歲潘先生過去從事餐飲業，4年前確診舌癌末期，接受舌切除術及化療，嚴重的吞嚥困難讓他從近百公斤瘦成皮包骨，親友更認不得。為補充營養與重「食」美食的樂趣，接受門諾醫院吞嚥團隊復健訓練，如今可順利品嘗美食。他鼓勵病友勇敢面對疾病，接受完整治療，進而改善生活品質。
門諾醫院今天邀請舌癌患者潘先生，分享治療與復健的心路歷程，現場他安心品嚐喜愛的蘿蔔糕、碗粿，非常感謝醫護的吞嚥訓練。
潘先生說，罹癌後只能吃流質食物，但長期營養不足，整個人瘦成皮包骨，就連親友來家裡探訪都認不出自己，在醫護的評估下，決定練習吞嚥，是長時間的抗戰。
「能吃就是福，不能吃簡直生不如死」潘先生說，口腔纖維化讓他術後張嘴只能塞進1根手指，根本無法進食，睡覺還會因流口水而反覆嗆咳。為了恢復健康，每周到醫院復健，反覆練習張嘴、吞嚥，「別人一餐5分鐘，我要2小時」，3年來堅持不放棄。
他形容身體就像一輛車，生病等同於零件損壞，只要到醫院好好治療，依舊可以開下去。鼓勵所有病友「癌症不可怕，就怕沒鬥志」，持續接受治療及訓練、保持心情愉快最重要，病情有機會迎來轉機。
門諾醫院語言治療師許家寧表示，喉嚨需要肌肉有點彈性才能順利吞嚥，潘先生的舌頭力氣不足，要比別人多吞兩三口才能把食物吞乾淨，每次他都會帶食物來慢慢吃，雖然很無聊，但只能耐心練習。如今可吃較軟質的固態食物，他的毅力和耐性令人敬佩，至今仍努力復健並持續進步中。
許家寧說，針對頭頸癌患者，醫院有團體課程，像是治療課程與病友會結合，病患間有革命情感，透過個別吞嚥照護計畫，一起為康復努力，讓病患由口進食不再遙不可及。
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