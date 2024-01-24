營養師推薦健康年菜秘笈 善用天然辛香料、增稠食材

立法院去年底三讀通過營養及健康飲食促進法，鼓勵選擇在地農產品，均衡營養，遠離慢性疾病。衛生福利部基隆醫院今天公布春節值班便當，就是融入當季在地、均衡營養概念設計。醫院營養室也會為住院病人膳食加菜，雖然無法返家團圓，也能品嘗年味、溫馨過節。

基隆醫院營養室主任張皇瑜說，不健康的飲食造成營養不良，是導致各類非傳染性疾病發生的主要因素之一。各個國家早已先後制定法律規範，我國經過營養界前輩們辛苦爭取40年，營養及健康飲食促進法總算在去年12月15日三讀通過。

張皇瑜表示，營養及健康飲食促進法的立法重點，是要透過專法保障健康飲食的選擇，確保飲食跟營養資訊透明化，有系統的推動飲食與營養教育，營造正向健康的飲食文化。部基醫院為此配合健康促進的工作，確保健康飲食的調查跟研究，並營造健康飲食環境，推動健康採購。

基醫營養師林鈺庭在介紹醫院值班便當菜色後，也提供民眾準備年菜3招健康秘笈，分別為好油爆香辛香料，低鹽低糖少負擔；.勾芡食物要注意，善用天然增稠劑；多用蒸烤取代炸，點心記得要分享。

林鈺庭說，平時以煎、炒烹調時，可以選擇富含單元不飽和脂肪酸的烹調用油，如芥花油、苦茶油，更有助心血管的健康。善用花椒、蒜頭、檸檬等天然辛香料增加食物風味，就能減少鹽、糖等調味料的使用。爆香時避免用太大的火候、長時間加熱，因為超過油脂的發煙點，會讓油脂變質，反而造成身體負擔。

許多年菜都會使用太白粉或是地瓜粉勾芡，鎖住食物的美味。林鈺庭提醒吃太多勾芡的食物，會使血糖不易控制，不妨利用帶有天然增稠特性的蔬菜，如菇類、秋葵來入菜，不僅是天然的增稠劑，還可以增加膳食纖維攝取量。