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神助攻！7-ELEVEN推「白沙屯一台兩錢母金幣」超商獨家限時限量預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出「白沙屯錢母金幣一台兩」限時限量預購，為零售通路獨家；另有多款媽祖周邊商品預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「白沙屯錢母金幣一台兩」限時限量預購，為零售通路獨家；另有多款媽祖周邊商品預購。圖／7-ELEVEN提供

媽祖魅力無法擋，農曆3月瘋媽祖更是每年盛事，7-ELEVEN預購即日起至5月5日推出零售通路獨家「媽祖周邊系列商品」，有鎮瀾宮皇家禮炮323媽祖紀念酒、金門皇家酒廠白沙屯拱天宮建廟160年陳高紀念酒組、鎮瀾宮大甲媽紅包組，還有民眾最愛收藏的錢母等。看好瘋媽祖商機，7-ELEVEN今年首度推出「白沙屯錢母金幣一台兩」（限量販售），使用國際黃金條塊、保證成色9999，並限時於1月24日上午11點至晚上11點59分開放預購，售價88,588元，保值又有紀念意義，保庇開運一整年。

媽祖繞境每年吸引上萬信徒朝聖、追隨同行，被指定為無形文化活動資產，顯現其文化價值與民俗魅力，7-ELEVEN自2019年起開始引進媽祖周邊商品，往年7-ELEVEN推出的媽祖周邊商品皆帶起搶購熱潮，去年更創下媽祖相關商品熱銷近6千組佳績，尤以白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮等附近門市最熱銷。

7-ELEVEN預購即日起至5月5日還推出「白沙屯過香爐平安符皮革零錢包」（售價238元）、「白沙屯媽祖時來運轉龍年錢母」（售價99元）、「白沙屯媽祖金銀雙收招財錢母」（售價399元）、「白沙屯媽祖錢母鑰匙圈」（售價99元）等多款媽祖周邊商品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

媽祖商機旺，7-ELEVEN自2019年起開始引進媽祖周邊商品，往年推出的媽祖周邊商品皆帶起搶購熱潮。圖／7-ELEVEN提供
媽祖商機旺，7-ELEVEN自2019年起開始引進媽祖周邊商品，往年推出的媽祖周邊商品皆帶起搶購熱潮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購每年提供多樣化媽祖周邊商品，保庇好運平安龍總來。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購每年提供多樣化媽祖周邊商品，保庇好運平安龍總來。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「白沙屯錢母金幣一台兩」限時限量預購，為零售通路獨家。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「白沙屯錢母金幣一台兩」限時限量預購，為零售通路獨家。圖／7-ELEVEN提供

白沙屯媽祖 售價 鎮瀾宮

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