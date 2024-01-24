寒流發威！營養師分享「9種產熱爆汗食物」 吃了自帶暖爐還能提高代謝

入冬以來的最強寒流襲台，不少地區出現降雪，讓不少民眾相當興奮想去追雪，不過同時也要做好保暖工作避免失溫。營養師高敏敏分享「9種產熱爆汗食物」，吃了就能安全度過寒流冷氣團。

營養師高敏敏在粉專分享「9種產熱爆汗食物」，光吃就能提高代謝力、養成燃燒體質自帶暖爐。

老薑：含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，天冷時可以來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶。

辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱，另外辣椒素也可以刺激血液循環，怕冷的人可以吃個小辣讓自己流個汗，但也提醒腸胃道敏感的朋友，不要空腹吃辣喔。

黑胡椒：黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，不只如此，也能幫助抑制脂肪合成。

薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質可以促進血液循環。

大蒜：建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，平時也可以將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜都加多一點大蒜。

韭菜：韭菜屬於辛香食材，幫助血液循環，所以不只怕冷的朋友 也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，而且曾有研究，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持比較長的體溫。

70%以上可可：巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量、可可鹼協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的。

肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，推薦冬天來杯肉桂拿鐵，可以暖暖身唷！

高敏敏也提醒要避免暖身NG飲品或食材：

酒精：酒精會造成血管擴張，一開始會暖，但退酒會更冷。

濃咖啡：咖啡因攝取過多易造成血管收縮，手腳易更冰冷。

除了飲食以外，保暖方面也相當重要，高敏敏建議可以掌握「三明治穿搭」，很多人認為有穿外套＝保暖，所以常常最裡面的衣服都穿短袖T-shirt，「三明治穿法」衣服由內而外應為棉衣內搭、毛衣、防風防水外套，這樣更能維持體溫，冬天猝死案例常會發現「沒有好好保暖脖子和耳朵」，看似不重要的小地方其實有許多交感神經和血管加上耳朵沒有脂肪可供溫暖，所以建議出門在外要圍個圍巾及耳罩保護自己。

高敏敏也提醒高危險群，高血壓、心血管疾病病人避免單獨爬山、泡湯等（避免從事易離開人群的活動），有運動習慣的朋友，也要避開早晚的寒冷高風險時段，別以為肆無忌憚的吃油炸、重口味或甜食沒關係，其實長期累積的代謝垃圾在血管壁，會讓血管提早硬化、老化、阻塞，某天就可能一觸即發，引發不可挽回的悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康