台中流感重症 30多歲男咳嗽、發燒不到一周進加護

疾管署預警，流感疫情將在過年前一周達到高峰；台中市上周類流感就診逾1.5萬人，值得注意的是新增4例流感重症個案中，最年輕為30多歲男性，沒有慢性病史，未接種去年季節流感疫苗，他1月中陸續出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀，不到一周就醫，胸部X光檢查發現有肺炎，收治加護病房治療中。

台中市衛生局說明，依據疾管署資料顯示，台中市上周（1月14至1月20日）類流感門診就診人次1萬5785人次、急診就診975人次，高於去年同期門診就診6603人次、急診就診390人次，顯示類流感仍在高峰期。

疾管署統計，台中市上周新增1例流感重症死亡個案，為1名80多歲有糖尿病史老婦人，曾在去年11月曾接種流感疫苗，今年1月初出現咳嗽、血氧下降住進加護病房，雖經醫護團隊積極救治，仍在1月中旬病逝。

疾管署也統計，台中上周新增4重症個案，分別為2男2女，年齡從30歲到70多歲，其中2例曾接種去年季節性流感疫苗，4例都是今年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

台中市文心森林公園設置公費疫苗接種站，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。