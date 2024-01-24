百歲人瑞自己拿筷子吃飯好幸福 振興醫院這手術寫紀錄

心臟瓣膜缺損時，無法維持順利的血流，將危及生命。振興醫院長魏崢表示，10多年前率全國醫院之先，引進經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI），但生物組織瓣膜使用壽命為10至15年，使用久了，猶如皮革或塑膠老化，每年約有200至300名患者需施行二次置換手術；近年來更為亞洲之先，進行難度高的二尖瓣「瓣中瓣」二次置換手術，為病患開啟生命第二春，成為亞洲唯一訓練中心。

振興醫院今宣布完成1046例經導管瓣膜置換手術，並獲得「經導管二尖瓣瓣中瓣手術亞太教學卓越中心」的認證。魏崢說，手術中病人況瞬息萬變，需要心內外科、心臟超音波等專家通力合作，才能順利完成，這也是該院心臟醫學中心最令人稱道的優勢。

振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在說，心臟左右兩邊有心房與心室，各個腔室間具有瓣膜，瓣膜功能類似閘門，在心臟跳動過程中，適時打開與關閉維持血流方向，當心臟瓣膜無法完全打開，將造成「狹窄」讓血流無法順利通過，當瓣膜無法完全關閉，就會導致血液「逆流」。

83歲張老奶奶原本是一充滿活力的長者，近期因肺炎引發呼吸因難、心悸及肺水腫等症狀，臥床已2至3個月，經檢查發現，得知老奶奶14年前因心臟衰竭動過一次心臟瓣膜手術，當時使用的是生物瓣膜，因瓣膜退化確診為二尖瓣瓣中瓣問题，需進一步治療。

李永在說，以往使用傳統方式置換手術，時間長達6個多小時，此次手術時集結心内外科醫師、心超音檢查專家等多科專業團隊，利用導管技術進行二尖瓣瓣中瓣的替換，整個手術過程順利，花費時間約40分鐘至1小時，取代已退化無用的外科生物瓣膜；奶奶術後在麻醉醒來時，已感受到大幅改善，同時進行了系統性的康復計畫，包括物理治療和定期追蹤檢查，掌握了奶奶的康復進度。

手術結束後，奶奶身體狀況發生了奇蹟性的轉變，不僅呼吸恢復正常，術後能恢復自行洗澡、上菜市場買菜、參與家庭和社區活動，不僅在生理上不必高度依賴家人的照顧，心靈上也獲得了全新的生命力。李永在說，奶奶從無法自理生活，而到可獨立不用受家人照顧，享有生活品質與有尊嚴的生活，是此項手術賦予病患最大的價值。

振興醫院除完成二尖瓣瓣中瓣替換手術，更完成超過1000例TAVI手術。李永在說，去年振興醫院團隊更成功為第三位100歲人瑞病患、林爺爺執行TAVI手術；林爺爺年事已高，合併有高血壓、糖尿病及肺氣腫等，主動脈退化至不堪使用，幾乎是半臥床在家，體重僅剩下40多公斤。