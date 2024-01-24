中市「家電診所」年受理3千件 以「這個家電」送修最多

台中市環保局成立「家電診所」，去年受理3767件，修復率達9成。透過維修師傅駐點提供簡易維修服務，並教導排除家電的簡易故障問題，不僅可促進資源永續，也讓民眾省下荷包。

環保局長陳宏益表示，「家電診所」於100年10月成立，為全國環保機關首創維修家電定點站，分別在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」2處設置收件窗口，受理維修的小家電種類多元，包含電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋、果汁機及熱水瓶等。

另為回應民眾意見，並精進維修技能，106年新增泡茶使用的快煮壺、家中常見的烘碗機及對抗寒流的暖風扇3項維修項目，提供民眾更多維修選擇。

陳宏益說，「家電診所」營運至今收件量達3萬多件，送修家電以電風扇為最大宗，其次為電鍋及吹風機；整體修復率達從100年60%修復率提升至91.94%以上，成效顯著。

家電診所師傅分享，今年曾有民眾將電鍋送至家電診所，並表示電鍋已陪伴多年，有許多回憶，這次壞掉卻捨不得買新的，希望家電診所能幫他修復；師傅們盡最大努力修復，雖結果無力回天，但民眾仍感謝家電診所的幫忙。