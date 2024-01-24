快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫驟降易引發心血管疾病 恩主公醫院提醒注意「眼中風」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流（手指處）。醫師陳彥晟提醒民眾發現自己突然單眼無痛性視力模糊，盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療視力恢復效果越好。圖／恩主公醫院提供
俗稱的「眼中風」是指視網膜靜脈阻塞引起，導致血液無法回流（手指處）。醫師陳彥晟提醒民眾發現自己突然單眼無痛性視力模糊，盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療視力恢復效果越好。圖／恩主公醫院提供

近日氣溫驟降，消防署統計昨53人到醫院前無呼吸心跳，新北市恩主公醫院提防低溫導致心血管疾病與腦中風外，也要注意「眼中風」，恩主公醫院眼科醫師陳彥晟表示，一名5旬婦人早上起床後，發現自己突然單眼且無痛性視力模糊，就醫檢查才發現是眼中風，提醒近期冬季溫差變化大，眼中風發生機率也跟著增加，若發現眼睛視力突然模糊應盡快就醫。

近期冬季溫差變化大，眼中風發生機率也跟著增加。恩主公眼科醫師陳彥晟表示，與腦中風及心肌梗塞病人相似，三高、肥胖，曾經中風、患有心血管疾病或周邊靜脈疾病者都屬於眼中風高風險族群。

恩主公醫院表示，57歲的吳太太患有高血壓，某天早上起床後，感覺右眼看出去比左眼還模糊，但因為沒有疼痛與其他症狀，吳太太以為是用眼過度因此不以為意，直到一個月後視力模糊仍沒有改善，就醫後經眼科醫師檢查發現，吳太太罹患視網膜靜脈阻塞，也就是俗稱的「眼中風」，同時併發黃斑部水腫。

眼中風是指視網膜靜脈阻塞引起的病變及視力障礙，原因可能是血栓阻塞，或動脈壓迫視網膜靜脈，導致血液無法回流。眼中風不會直接導致失明，而是後續的併發症會間接使視力越來越差。

陳彥晟表示，眼中風治療成效會根據血管阻塞位置、缺血程度、併發症之有無而不同，提醒民眾若發現自己突然單眼無痛性視力模糊，請盡快就醫散瞳檢查，越早診斷及治療，視力恢復效果越好。

腦中風 視力

延伸閱讀

凌晨低溫桃園男騎士倒地 警冷到發抖仍秒脫外套淋雨救人

戰勝疫後「宅近視」！「視力管理鏡片」客製化管理學童不同用眼習慣

彩虹爺爺用餐後猝逝享嵩壽101歲 台大醫曝與這疾病關係很大

天寒地凍受不了 宜蘭因突發心血管疾病送醫1人搶救不治

相關新聞

KFC也入列 淘汰具意義或不雅諧音車牌英文 公路局要調查

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，為淘汰具意義或不雅諧音英文字母拼字，交通部公路局2月16日至4月16日於監理服...

口罩令反讓嬰兒窒息死 醫：1歲以下免戴、睡覺更不該戴

托嬰中心為防範呼吸道疾病，幫未滿1歲小朋友戴口罩，小朋友不願意配戴大哭，最後卻因為鼻涕眼淚沾濕口罩，成為小朋友窒息關鍵。...

逾5千人附議廢除兩段式左轉 交通部回應了：應因地制宜評估

有民眾於公共政策網路參與平台提案「廢除一般道路內側禁行機車、兩段式轉彎及考照制度改革」，共有5895人附議。交通部今天對...

台灣燈會元宵節台南登場 高鐵加開10班次列車26日搶票

「2024台灣燈會」主燈預計2月24日元宵節在台南高鐵燈區開燈，台灣高鐵公司表示，2月24日至3月10日燈會舉辦期間，加...

林氏壁揭台人旅日花費 網友稱去「這處」如同赴韓：耳邊都是韓語

去年疫情解封，民眾紛紛出國旅遊，而日本更一直是台灣人最愛去的國家之一；日本國土交通省觀光廳頒布了2023年的「訪日外國人消費動向調查」，台灣旅客在日本消費力驚人，2023年消費金額高達7786億日圓，平均1位台灣遊客1次的赴日旅遊花費為18萬7921日圓（約等於新台幣4萬1360元）。

不只台灣極度寒冷！彭啟明1張圖看冷平流勢力在東亞發威

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。