醫院評鑑醫學中心成績相近 衛福部周五再度開會研商

醫院評鑑結果有譜？先前因為醫學中心成績相近，擔憂會有鑑別度不足的問題，衛福部將邀集醫策會核心討論，衛福部次長王必勝表示，周五將開會討論，但不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

此次醫院評鑑先是疫情疫情延宕多年，去年又傳出評鑑成績外流的爭議。去年底時更因為出現爭議，導致作業延到，延期至今年1月中旬公布。然而，今年又出現醫學中心成績接近，擔憂有鑑別度不足的問題，因此要找醫策會核心委員討論。

王必勝表示，本周五將開會討論，醫學中心成績相近的問題，聽取委員們的意見。絕對不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

醫策會副董事長蔡森田先前表示，台灣目前是以「分數」取勝，並訂有家數上限，如果都已經達到醫學中心的水準，卻因為分數些微落後，沒辦法成為醫學中心，並非是評鑑的本意，因此正在討論有沒有可能，取消醫學中心家數的上限。

蔡森田說，一度有討論是否醫院評鑑結果又跟健保給付脫鉤，但是尚未拍板，目前只是搜集意見討論未來醫院評鑑是否要限制醫學中心家數，或是刪除評鑑中不合適的項目，但是都仍待最終討論確認。