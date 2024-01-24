快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

川普贏得新罕布夏州黨內初選！代表共和黨出馬競選總統機率大升

醫院評鑑醫學中心成績相近 衛福部周五再度開會研商

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部周五將再度開會討論醫院評鑑相關事項。本報資料照片
衛福部周五將再度開會討論醫院評鑑相關事項。本報資料照片

醫院評鑑結果有譜？先前因為醫學中心成績相近，擔憂會有鑑別度不足的問題，衛福部將邀集醫策會核心討論，衛福部次長王必勝表示，周五將開會討論，但不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

此次醫院評鑑先是疫情疫情延宕多年，去年又傳出評鑑成績外流的爭議。去年底時更因為出現爭議，導致作業延到，延期至今年1月中旬公布。然而，今年又出現醫學中心成績接近，擔憂有鑑別度不足的問題，因此要找醫策會核心委員討論。

王必勝表示，本周五將開會討論，醫學中心成績相近的問題，聽取委員們的意見。絕對不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。

醫策會副董事長蔡森田先前表示，台灣目前是以「分數」取勝，並訂有家數上限，如果都已經達到醫學中心的水準，卻因為分數些微落後，沒辦法成為醫學中心，並非是評鑑的本意，因此正在討論有沒有可能，取消醫學中心家數的上限。

蔡森田說，一度有討論是否醫院評鑑結果又跟健保給付脫鉤，但是尚未拍板，目前只是搜集意見討論未來醫院評鑑是否要限制醫學中心家數，或是刪除評鑑中不合適的項目，但是都仍待最終討論確認。

醫學 王必勝 衛福部

延伸閱讀

為高端互槓！王必勝嗆蔣萬安造謠就是賊 北市：握行政權又握麥克風罵街

高端爭議延燒！蔣萬安酸「白色巨塔一片黑」 王必勝反轟「混淆視聽才是賊」

【重磅快評】蔣萬安造謠？ 王必勝把審計部踩在腳下

王必勝批政治提款多 蔣萬安反擊：白色巨塔一片漆黑

相關新聞

台灣燈會元宵節台南登場 高鐵加開10班次列車26日搶票

「2024台灣燈會」主燈預計2月24日元宵節在台南高鐵燈區開燈，台灣高鐵公司表示，2月24日至3月10日燈會舉辦期間，加...

不只台灣極度寒冷！彭啟明1張圖看冷平流勢力在東亞發威

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波冷平流的勢力在東亞發威，很多地方都冷下來了。寒流逐漸減...

寒流發威玉山零下11.0度、苗栗三灣6.8度 明天清晨1原因再探低溫

寒流持續影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天全台最低溫是玉山上午6時22分的零下11.0度，本島平地最低氣溫為苗栗縣三...

入冬最強寒流 讓台東南迴高山櫻花開了 遊客驚豔！

台東南迴唯一的賞櫻景點太麻里鄉金針山，在這波入冬最強寒流中，促使山區櫻花綻放，粉色、桃紅色花朵局部景色讓上山遊客驚艷不已...

寒流持續冷到明天清晨 入夜再探6度低溫

寒流持續影響台灣，中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，在經歷昨天一整天相當濕冷的天氣之後，今天水氣稍微減少，不過寒流的威力...

醫院評鑑醫學中心成績相近 衛福部周五再度開會研商

醫院評鑑結果有譜？先前因為醫學中心成績相近，擔憂會有鑑別度不足的問題，衛福部將邀集醫策會核心討論，衛福部次長王必勝表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。