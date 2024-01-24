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冰凍番薯！ 馬祖南竿2.9度、苗栗三灣6.8度 寒流轉乾冷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
寒流持續影響，轉為乾冷，各地寒冷，冰凍番薯再現。圖／取自中央氣象署網站
寒流持續影響，轉為乾冷，各地寒冷，冰凍番薯再現。圖／取自中央氣象署網站

寒流持續影響，轉為乾冷，各地寒冷，冰凍番薯再現。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨依然寒冷，中、南部加上輻射冷卻效應的關係，各地低溫普遍低於10度以下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，乾空氣逐漸控制中，西部地區天氣趨於穩定，剩下雙北及宜花東雲多仍有零星飄雨機會。明天寒流才會正式減弱，因此今天夜晚到明天清晨，還是相當寒冷。

今天低溫排行：馬祖南竿2.9度、馬祖東引3.1度、金門金沙3.9度、金門金城4.1度、苗栗三灣6.8度、桃園楊梅7.2度、台中神岡7.2度、新竹關西7.2度、新北富貴角7.4度、台中大雅7.4度、桃園中壢7.6度、苗栗銅鑼7.6度、新竹寶山7.6度、新竹新豐7.6度、桃園八德7.7度、新北石門7.7度、彰化芬園7.7度、宜蘭三星7.7度、新北屈尺7.8度、中央大學7.8度、南投名間7.9度、桃園觀音7.9度、新竹竹東7.9度。

低溫 寒流

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