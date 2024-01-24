台灣燈會元宵節台南登場 高鐵加開10班次列車26日搶票

「2024台灣燈會」主燈預計2月24日元宵節在台南高鐵燈區開燈，台灣高鐵公司表示，2月24日至3月10日燈會舉辦期間，加開10班次列車（南下7班、北上3班），並自1月26日凌晨0時起陸續依照一般預售期程開放購票。

高鐵公司表示，「台灣燈會」睽違16年後重返台南舉辦，主燈「龍來台灣」更設置於台南站外「高鐵燈區」，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮。於燈會期間除增派人力協助引導旅客外，更增加部分晚間車次自由座車廂數，以全力疏運旅客。

高鐵公司表示，為了歡迎來台南欣賞「台灣燈會」旅客，以「搭高鐵・遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加幻變的光影效果。

高鐵公司也說，「高鐵假期」即日起推出6條賞燈旅遊行程，2人即可成行，出發日期選在2月24、25日2天的旅客，更可在訂購產品時同時索取專屬保留席，近距離欣賞文化部推出《1624》大型戶外歌仔音樂劇。

此外，旅客還可選擇高鐵飯店聯票「臺南400專案．燈會加碼優惠」，預訂18家台南飯店可享加購高鐵車票最低7折起的優惠；各家飯店另提供不同的加碼優惠，以台南老爺行旅為例，行旅客房含早餐3100元起，加贈記憶之鑰-DIY旅行調香組。