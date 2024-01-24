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積雪結冰未融 台14甲線部分路段限加掛雪鍊通行

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
合歡山昨降下大量霰夾雪，山上白靄靄一片，猶如銀白世界。圖／林業署南投分署提供
合歡山昨降下大量霰夾雪，山上白靄靄一片，猶如銀白世界。圖／林業署南投分署提供

寒流來襲，昨天不少山區出現降雪，部分路段實施預警性封閉，交通部公路局表示，今天上午各路段已陸續開放，台14甲線鳶峰至大禹嶺路段（24k~41.5k）因局部路面（肩）積雪結冰未融，限加掛雪鍊通行。

公路局表示，台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）及台8線大禹嶺至慈恩（107.5k~130.5k）等路段昨夜實施預警性封閉路段，經派員辦理鏟雪機清雪作業，今已開放，鳶峰至大禹嶺路段（24k~41.5k）局部路面（肩）積雪結冰未融，限加掛雪鍊通行，及武嶺至松雪樓（31k-33k）路段道路崎嶇陡峭，建議採四輪傳動車輛加掛雪鍊通行。

另外，台8線大禹嶺至慈恩（107.5k~130.5k）路段無需加掛雪鍊，正常通行。高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

公路局表示，依2024年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

另外，公路局也說，台7甲線宜蘭支線30k至50k（南山至勝光）路段經查道路無降雪、結冰情形，解除預警性道路封閉，已恢復正常通行。今續受寒流影響，天氣仍維持低溫環境中，若有影響行車安全之虞，仍不排除進行限加掛雪鏈車輛通行或預警性封閉管制。

寒流

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