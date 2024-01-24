寒流還沒結束至少冷到這天 賈新興預測農曆春節天氣
寒流持續影響，何時回溫？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周五之前北部整天偏冷，周六氣溫緩慢回升；未來10天宜花東水氣多，期末受鋒面通過影響，彰化以北有雨。
今明兩天寒流稍減弱，賈新興表示，明天至周六花東及恆春半島深夜至隔天清晨易有零星短暫雨。周六寒流減弱，氣溫漸回升。
賈新興表示，周日至下周二環境偏東風，周日至下周一東北角至宜花東有局部短暫雨，周日至下周一宜花有局部較大雨勢發生的機率，下周二宜花東多雲至晴， 其他地區天氣穩定。
他說，下周三水氣移入，中午前彰化以北有局部短暫雨。下周四宜花東多雲，下周五晚上受鋒面通過影響，彰化以北及花東轉有局部短暫雨。
賈新興表示，短期氣候趨勢顯示，下周四至2月6日氣溫偏暖、水氣多。農曆年期間氣溫略偏冷，北部降雨略偏多，2月下旬水氣再轉多。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
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