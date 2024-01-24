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林氏壁揭台人旅日花費 網友稱去「這處」如同赴韓：耳邊都是韓語

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是備受民眾喜愛的出國旅遊地點之一。美聯社。
日本是備受民眾喜愛的出國旅遊地點之一。美聯社。

去年疫情解封，民眾紛紛出國旅遊，而日本更一直是台灣人最愛去的國家之一；旅日達人林氏壁在臉書發文貼出了日本國土交通省觀光廳頒布的2023年「訪日外國人消費動向調查」，指出台灣旅客在日本消費力驚人，2023年消費金額高達7786億日圓，平均1位台灣遊客1次的赴日旅遊花費為18萬7921日圓（約等於新台幣4萬1360元）。

林氏壁表示根據日本國土交通省觀光廳的「2023年訪日外國人消費動向調查」指出，去年一整年外籍旅客消費額達到5兆2932億日圓，比疫情前的2019年增加了9.9℅，平均1位外籍旅客1趟旅行支出21萬2千日圓，比2019年增加33.8℅。

在調查中也標示出，訪日遊客的旅日消費占比前3名為台灣14.7℅、中國14.4℅、韓國14.1℅，相比2019年時中國旅日占比達到36.8℅、台灣11.5℅、韓國8.8℅，前3名雖然組合沒變，但占比卻大幅變化。

其中台灣人旅日花費居冠，去年整年的旅日消費額達7786億日圓，相較於2019年的5517億日圓增加了41.1℅；中國則是從2019年的1兆7704億日圓大幅下降到7599億日圓，下跌57.1℅，從第1位下降到第2；而韓國的漲幅則是達到驚人的75.3℅，總消費7444億日圓，居於排行榜第3位。

此外，2023年訪日旅行者數台灣大約為412.7萬人次，每人平均花費約為18萬7921日圓，比2019年成長了58.9℅；單人消費總額最高的國際旅客則是西班牙，平均1人花費34萬1562日圓，與2019年比上漲了54.3℅。

林氏壁探究台灣人與其他國家旅客相比，單人支出較少的原因或許是因為台灣民眾旅日天數較少，平均為6.9日，在住宿上花費不如歐美旅客動輒10天20天的開銷大，但在購物上台灣消費力可是一點都不輸其他國家。

貼文下有不少網友留言分享自己是「拉高」或「拉低」消費的族群，「我是特低的一位，每次5天大約都2萬多台幣（含機票）」、「（拉高）裡面有我一份，太久沒去日本，去的時間長一些，結果⋯超重回台」，也有網友分享旅日心得「機票便宜又近航點也多，周邊假日都跑去日本玩」、「『九州』幾乎就是韓國了⋯入境＋出境＋街頭耳邊都是韓語」

日本 出國旅遊 消費 觀光

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