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寒流發威玉山零下11.0度、苗栗三灣6.8度 明天清晨1原因再探低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
寒流持續影響，今天白天北部及宜花地區高溫仍偏低約10至12度，其他地區高溫稍回升至16至20度，連日低溫，務必做好保暖工作。本報資料照片
寒流持續影響，今天白天北部及宜花地區高溫仍偏低約10至12度，其他地區高溫稍回升至16至20度，連日低溫，務必做好保暖工作。本報資料照片

寒流持續影響，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天全台最低溫是玉山上午6時22分的零下11.0度，本島平地最低氣溫為苗栗縣三灣鄉6.8度。

中央氣象署表示，今天白天北部及宜花地區高溫仍偏低約10至12度，其他地區高溫稍回升至16至20度，連日低溫，務必做好保暖工作。

降雨方面，隨著華南水氣離開，桃園以南的降雨或高山降雪逐漸趨緩，迎風面大台北地區及東半部地區降雨仍持續，外出攜帶雨具備用。

東北風明顯偏強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎金馬易有9至10級強陣風，東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可以達到4至5米左右，海邊活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天寒流影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件好，中南部位於下風處，汙染物稍易累積；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天輻射冷卻影響，清晨各地寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度；明天白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度；周五、周六各地清晨仍偏冷，特別在西半部日夜溫差大。

降雨方面，明天至周六環境轉偏東風，在迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨的機率，且中層有零星水氣，大台北山區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

周日至下周二環境為偏東風，水氣稍增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三至下周五環境轉為東南風，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

低溫 寒流 氣象署 降雪

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