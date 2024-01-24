寒流奪命已53人猝死 內政部提醒保命2件事：賴床是必要的

寒流影響，各地天氣非常寒冷，中央氣象署持續發布低溫特報。消防署統計至昨天下午5時，全台昨天送到醫院前無呼吸心跳（OHCA）的死亡人數達53人。「內政部」臉書粉專表示，為了生命安全、避免猝死，賴床是必要的。

內政部表示，根據醫學研究，人的血管在室溫降低時就會開始收縮，並造成血壓升高，一旦心臟負荷不住，就會造成猝死。

而猝死好發時間，就在於睡夢中或剛起床的清晨。內政部表示，由於輻射冷卻影響，清晨室溫與被窩溫度可相差10幾度以上，起床時如果突然接觸到低溫，又沒有適度保暖，就可能造成血管收縮，引發猝死。

因此寒冬時，內政部表示，一定要記得這2件事：

1、「保持室內暖度」：早晚溫差大，保持室內溫度可以避免血管收縮；另外睡前也可以在棉被外多加件毯子、穿上襪子，鎖住熱度。

2、「賴床」：起床時，多賴在被窩裡一陣子，動動身體適應溫度、喝杯熱水暖暖身體，多穿一件衣服再起床。

氣象署發布低溫特報，今天台南以北、東北部、東部地區及金門、澎湖有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台南市、花蓮縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，低溫特報期間加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。