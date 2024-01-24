氣溫遽降 類流感就診數10年次高

寒流來襲、氣溫遽降，呼吸道病毒威脅加劇，上周類流感就診人次更創近十年同期次高，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，天冷低溫，類流感疫情恐往上攀升，下周恐達高峰；二月底、三月初還有一波流行，形成少見的疫情「雙高峰」。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周門急診類流感就診十二萬七千多人次，為近十年同期次高，處於疫情高原期；此外，根據報告顯示，腺病毒及流感病毒各占近四成，其次為占百分之九的副流感病毒。

疾管署表示，上周新增三十例流感併發重症住院個案，年齡介於未滿十歲至八十多歲，其中廿人未接種流感疫苗。另有五人死亡，年紀最輕者為北部廿多歲男性。

至於因春前期間醫療院所開診率較低，為顧及呼吸道傳染病人就醫需求，疾管署推出獎勵機制，各地急救責任醫院只要初一至初三，每日開設至少兩個呼吸道傳染病特別門診，非兒科每診次獎勵一萬元，兒科每診次獎勵一萬五千元。