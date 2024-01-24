健康你我他／玩數獨做深蹲 預存腦力肌力

2025年台灣將邁入超高齡社會，每5人有一人是65歲的長者。國人壽命延長，應該也希望能健康終老。時常聽聞親友們家中的長輩確診失智症，婆婆晚年臥床，家父肌力不足，失智、失能皆影響長輩的生活自理能力，加重照顧與被照顧者雙方的身心壓力。這讓我引以為鑑，明瞭守護自身健康的重要性。

新年祈願，自己能健康到老，「凡事豫則立，不豫則廢」。每日力行「養力計畫」，預存腦力及肌力這兩種本錢，鞏固老本。

喜歡學習，愛閱讀、寫作的我，每日讀報並朗誦一篇文章，開口說話可牽動臉部肌肉，鍛鍊心肺功能，促進大腦、心、肺等相關器官的運作；每周玩一次數獨益智遊戲，破解題目鍛鍊腦力。

一個健康的人一定要行動自如，關節靈活，肌肉有力是基本要件。我每日做伸展運動，雙手畫大圈圈，腿部拉筋，強化關節，增加肌肉的柔軟度；做深蹲或屈膝姿勢練大腿肌力，腳跟離地，腳尖翹起來，練小腿肌力，靠牆挺拔站立，避免駝背練背肌。此外，每周有二至三天外出步行運動數千步。

我們常說「活動，活動，要活就是要動」。每日動腦養腦力，伸展四肢存肌力，預防自己能老而不衰，祈願身體健康無病終老。