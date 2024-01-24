度過霸王級寒流 中醫推薦吃5物

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
寒流襲來，薑母鴨適合非燥熱體質的人食用。圖／123RF
寒流襲來，薑母鴨適合非燥熱體質的人食用。圖／123RF

寒流來襲全台急凍，多地傳出因低溫導致送醫急救個案。中醫師建議，天氣寒冷應「早睡晚起」，起床時先在被窩裡活動筋骨，突然下床可能溫差過大，飲食上有5項冬日暖脾健胃的好物，民眾可加入到日常三餐，度過霸王級寒流

氣溫變化威脅健康。中醫師公會全聯會副秘書長陳博淵建議，清晨較冷，民眾起床時，先在被窩裡面活動筋骨，從末梢關節開始，手指抓一抓、手肘動一動、四肢都搖一搖，接著翻翻身，讓身體活動起來，再掀被。

「起床別起太猛，先坐在床邊一下。」陳博淵表示，起床若一下子站起來，很容易導致低血壓，因此慢慢來，也讓身體適應一下被窩外的溫度再起身，並添加一件衣服，腳則避免直接踩地，穿個拖鞋，起床喝杯溫開水。

天寒地凍，上班族出門好痛苦，陳博淵表示，出門前要先調整體溫到適合的狀態，不要一下子就從溫暖的室內跑到室外，可先開一些室內門窗，讓冷空氣稍微跟室內的溫度平衡，避免溫差大讓血壓飆升；上班族久坐循環不好，腳就容易冷，可以在腿上蓋件外套、小毛毯，濕冷的天氣多喝點溫開水，能夠暖暖身。

天氣寒冷，飲食上可以加入禦寒的藥方，陳博淵提供5項冬日好物：

1.薑母鴨：適合非燥熱體質的人食用，但若是體質虛寒，要酌量不要過度，血壓高、血脂高、血糖高的三高民眾，也要避免過強的刺激。

2.桂圓紅棗茶：糖分可以增加人體的熱量，但有血糖問題的人要注意攝取。

3.四神湯：補脾胃又補氣。

4.羊肉湯：補形又健脾，亦可加入當歸、生薑作為藥膳食用。

5.黑豆：冬天重脾胃，黑豆可補腎氣。

陳博淵表示，寒流來襲、氣溫驟降，可先從推薦的食材中斟酌進補，提升身體的動能，枸杞、黃耆、甘草、當歸都可以加入生活飲食中，保持身體健康挺過寒冬。

寒流

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