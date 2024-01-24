春節連假國道客運優惠 東部有限定版

春節連假將湧現出遊、返鄉潮，宜蘭監理站為鼓勵民眾多多搭乘公路客運、減少開車，民眾搭乘88條國道客運可以享受平日優惠價或票價85折優惠，葛瑪蘭汽車客運公司則宣布，國道客運宜蘭線最高優惠81折。

花蓮太魯閣國家公園也因應走春人潮，推出3條遊園專車，遊客在新城車站搭乘免費專車，節能減碳暢遊景點。

宜蘭監理站表示，針對前往東部的民眾，另外推出「東部限定優惠」專案，凡是持有北宜、北花國道客運票證至東部地區，購買「台灣好行」體驗套票，或於當地合法旅宿住宿證明，可以享來回票4人同行1人免費，回程可以再折抵200元；以及花蓮台東地區「在地有腳」租賃措施，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。

葛瑪蘭客運指出，2月7日起至14日春節連續假期期間，往返宜蘭提供票價81折起優惠，最多可以節省60元，昨天開放車票預售。期間另外有公共運輸轉乘優惠一段票或者最高21元免費、指定業者租車優惠或宜花東加碼住宿優惠（二擇一）運輸優惠。

太魯閣遊客中心到天祥間，免費遊園專車有3條路線，「藍線」遊客中心至天祥全程線，不停靠布洛灣；「紅線」遊客中心至布洛灣線區間線；「綠線」布洛灣至天祥區間線。

發車時間為上午8時至下午2時，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可以在任何停靠站自由上下車走訪各景點，可視預計停留時間長短自由搭配不同路線。