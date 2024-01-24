戰勝疫後「宅近視」！「視力管理鏡片」客製化管理學童不同用眼習慣

「滑世代」的年輕族群不只生活和學習型態改變，學齡兒童近視惡化的狀況也宛如「失速列車」。過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，即使透過雷射手術免戴眼鏡，近視造成的眼軸拉長變形、眼球組織變薄是不可回復的，衍生出的病變風險仍在，因此把握3-18歲近視控制黃金期做好視力管理，對孩子一生的視力健康影響甚鉅。當兒童出現近視，除了改變用眼習慣、增加戶外運動時數，使用散瞳劑、角膜塑型片控制近視度數增加，近期還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。眼科醫師分享臨床案例，大部分家長主要依靠散瞳劑或角膜塑型片做近視控制，但現在隨著醫學進步，搭配視力管理鏡片，除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有助於視力管理。

眼科醫師呼籲，近視控制要及早，黃金期落在3歲～18歲。從左到右為：陳夢柔醫師、梁智凱醫師、賴紫庭醫師。 圖／貝視得 提供

客製化周邊離焦度數 提供更全面的視力管理方案研究指出周邊的近視性離焦會抑制眼軸增長，在抑制近視加深的過程中扮演重要角色。而視力管理鏡片與角膜塑型片一樣，都是運用「周邊離焦」的光學原理，讓周邊影像聚焦在視網膜前，藉此抑制眼軸的過度拉長，減緩近視加深的速度。針對兒童視力管理鏡片，亨泰光學營運長吳冠漢分享，隨著科技不斷升級，如今市面上已出現「極光T非對稱離焦」技術的視力管理鏡片，在近距離閱讀時提供鏡片下方加度數設計幫助閱讀時的放鬆。鏡片加大了矯正區的可視範圍以及提供變色功能，在從事戶外活動時讓看出去的視野不受侷限，保護眼睛遠離紫外線的傷害。另外，鏡片針對學童不同用眼習慣，可選擇近視控制力道的離焦度數，提供家長與孩子在「管理」與「舒適」間取得平衡的客製化解決方案。對於課業壓力重、睡眠時數短的學生，視力管理鏡片是很好的輔助。同時，使用視力管理鏡片沒有年齡限制，不用清潔也不怕感染，能幫助學童及早獲得完整的視力防護，有效遠離惡視力維持眼睛健康。

貝視得邀請人氣插畫家A ee mi共同關注學童視力健康為齊心與大家共同關注學童視力健康，貝視得特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力。A ee mi獨特而具有色彩觸動能力的創作者，

美國馬里蘭藝術學院碩士畢業，以溫暖卻又現實的衝突風格著稱。創作作品《紅配綠》曾入圍金漫獎，2023年代表台灣參加紐約漫畫博物館藝術節，所創作的《紅配綠(Platonic Love)》英文版也在紐約首度亮相，筆下繽紛獨特的色彩，創作出的角色-喵喵與藍狗為讀者帶來不一樣的心靈觸動，作品用霓虹色彩探討社會議題，展現對愛和理解的追求。