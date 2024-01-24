戰勝疫後「宅近視」！「視力管理鏡片」客製化管理學童不同用眼習慣

文／ 黎詩彥 提供

「滑世代」的年輕族群不只生活和學習型態改變，學齡兒童近視惡化的狀況也宛如「失速列車」。過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，即使透過雷射手術免戴眼鏡，近視造成的眼軸拉長變形、眼球組織變薄是不可回復的，衍生出的病變風險仍在，因此把握3-18歲近視控制黃金期做好視力管理，對孩子一生的視力健康影響甚鉅。當兒童出現近視，除了改變用眼習慣、增加戶外運動時數，使用散瞳劑、角膜塑型片控制近視度數增加，近期還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。眼科醫師分享臨床案例，大部分家長主要依靠散瞳劑或角膜塑型片做近視控制，但現在隨著醫學進步，搭配視力管理鏡片，除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有助於視力管理。

眼科醫師呼籲，近視控制要及早，黃金期落在3歲～18歲。從左到右為：陳夢柔醫師、梁智凱醫師、賴紫庭醫師。 圖／貝視得 提供
眼科醫師呼籲，近視控制要及早，黃金期落在3歲～18歲。從左到右為：陳夢柔醫師、梁智凱醫師、賴紫庭醫師。 圖／貝視得 提供

客製化周邊離焦度數 提供更全面的視力管理方案
研究指出周邊的近視性離焦會抑制眼軸增長，在抑制近視加深的過程中扮演重要角色。而視力管理鏡片與角膜塑型片一樣，都是運用「周邊離焦」的光學原理，讓周邊影像聚焦在視網膜前，藉此抑制眼軸的過度拉長，減緩近視加深的速度。針對兒童視力管理鏡片，亨泰光學營運長吳冠漢分享，隨著科技不斷升級，如今市面上已出現「極光T非對稱離焦」技術的視力管理鏡片，在近距離閱讀時提供鏡片下方加度數設計幫助閱讀時的放鬆。鏡片加大了矯正區的可視範圍以及提供變色功能，在從事戶外活動時讓看出去的視野不受侷限，保護眼睛遠離紫外線的傷害。另外，鏡片針對學童不同用眼習慣，可選擇近視控制力道的離焦度數，提供家長與孩子在「管理」與「舒適」間取得平衡的客製化解決方案。對於課業壓力重、睡眠時數短的學生，視力管理鏡片是很好的輔助。同時，使用視力管理鏡片沒有年齡限制，不用清潔也不怕感染，能幫助學童及早獲得完整的視力防護，有效遠離惡視力維持眼睛健康。

貝視得邀請人氣插畫家A ee mi共同關注學童視力健康
為齊心與大家共同關注學童視力健康，貝視得特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力。A ee mi獨特而具有色彩觸動能力的創作者，

美國馬里蘭藝術學院碩士畢業，以溫暖卻又現實的衝突風格著稱。創作作品《紅配綠》曾入圍金漫獎，2023年代表台灣參加紐約漫畫博物館藝術節，所創作的《紅配綠(Platonic Love)》英文版也在紐約首度亮相，筆下繽紛獨特的色彩，創作出的角色-喵喵與藍狗為讀者帶來不一樣的心靈觸動，作品用霓虹色彩探討社會議題，展現對愛和理解的追求。

貝視得特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力。 圖／貝視得 提供
貝視得特別邀請人氣插畫家A ee mi，一起為兒童視力健康盡一分心力。 圖／貝視得 提供

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