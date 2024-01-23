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影／同一個台灣？北部急凍山區飄雪 南部出太陽民眾脫衣下水
入冬最強寒流來襲北部急凍！中央氣象署針對全台21縣市發布低溫特報，再加上水氣偏多有雨濕冷，中部以北有許多山區從昨天深夜到今天早上都下起了瑞雪，體感溫度更是直逼零度，不過在高雄市區今天下午陽光鑽出厚厚雲層，和煦的陽光讓大家在寒流中享受暖暖的日光浴，不少人脫下厚重衣物在路邊散步，街上更是見到許多人穿上短袖上路，而在蓮池潭還有民眾不畏低溫玩起纜繩滑水，而公園內也有許多小朋友在冬陽下踢球運動，和北部寒流刺骨的景象相比，可說是台灣天氣南北兩樣情。
寒流持續發威，要影響到週四清晨，中央氣象署表示，今日白天北部僅有9度至11度、中部11度至14度、南部與台東15度至18度，不過入夜後到明天清晨將是最冷的時候，高雄今天白天氣溫大約都在15度上下，不過下午三點後太陽現身，體感溫度提高不少。
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