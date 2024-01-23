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小店永豐計畫 /禾乃川國產豆製所：建立永續經濟支持系統，才能有力量改變地方

採訪、撰文／ 黎詩彥

攝影／吳佳瑾
攝影／吳佳瑾

「陪伴系統背後需要一個經濟支持系統。」

三峽在地社會企業「甘樂文創」由一群熱愛土地的青年創辦，長年投入資源建構弱勢學童關懷系統、地方文化傳承與再造，從各面向散播這片土地的美好故事。

2014年，「甘樂文創」創辦人林峻丞前往嘉義採訪豆農，發現國產種植的非基改新鮮大豆市佔率不到百分之一，坊間常見的都是價格便宜的進口豆。為了幫助台灣青農發展，讓在地優質農產品被看見，團隊親赴日本取經學習豆製技藝，在三峽第一條老街「秀川街」開了一間豆漿店，命名為「禾乃川」。

攝影／吳佳瑾
攝影／吳佳瑾

老醫院不只救命，也拯救逆境少年的未來

2018年，三峽老字號醫院釋出空間，「禾乃川」也搬到現址、擴大規模，契作豆農從一開始的2位增加至20多位。

除了提供各式豆製品和在地良食，旅客也可以隔著玻璃參觀中央廚房的健康製程。穿過院子，後方是串連三峽工藝文化、讓旅人和孩子一起來學習的「合習聚落」，還有讓社區青少年下課後有地方去的「青草職能學苑」，將曾經造福無數三峽鄉親的老醫院，變身為滿載希望的職能探索及產業實踐基地。

攝影／吳佳瑾
攝影／吳佳瑾

給高關懷學生不同的人生提案

承襲「甘樂文創」陪伴社區弱勢尋找希望的初心，「禾乃川」除了聘用專業職人，也照顧弱勢學生工讀、幫助社區二度就業家長，同時把部分營收用來挹注青少年課後陪伴輔導基地—「小草書屋」及「青草職能學苑」，希望能提供高關懷學生不同的人生提案。

營運總監黃偉峰表示，「小孩會學壞，是因為他們不知道，如果不讀書，要幹嘛？所以我們和學校、教育局合作，陪伴國中生適性探索，用一學期的時間學習木雕、金工等傳統技藝，培訓他們成為地方產業需要的人才。」

第一屆陪伴的小學生，長大後到外地就讀餐飲科，學成歸來把專業知識傳授給學弟妹，現在是「禾乃川」豆製部的領班。也有國中生跟著職人學木雕，上高中後已經可以獨立接案、幫助家計。

攝影／吳佳瑾
攝影／吳佳瑾

堅持包容，堅持100%使用非基改國產豆

「來禾乃川，喝一口讓土地與生命共好的豆漿！」願景很美好，實踐起來卻相當不容易，成本也很高。禾乃川堅持打造具有包容力的職場環境、堅持使用比進口豆貴上3倍的國產豆，這樣的經營原則需要有穩定的經濟支撐。去年疫情趨緩，「禾乃川」在三峽老街開設另一家店鋪「禾乃川釀酵吧」，將國產農作物透過釀酵技術，發展出無酒精的甘酒、味增、酸白菜等健康食品，以及販售保存期限較長、遊客可以帶走的伴手禮，兩家店鋪互相引流，開設近半年來創下佳績。

此外，「禾乃川」也全力拓展線上和實體通路，致力將產值最大化以分攤成本、提升營收，唯有建立地方長久穩定的經濟支持系統，才能持續透過教育輔導帶領學童走出家庭的困境、發揮自身力量改變在地，長遠地在下一代心中埋下認同故鄉的種子。

攝影／吳佳瑾
攝影／吳佳瑾

用創意和誠意打造的家鄉美食

旅客來到「禾乃川」，不妨嚐一嚐米麴釀造的無酒精「甘酒」，使用天然原料製成，清甜順口又營養豐富，被日本人喻為「用喝的點滴」。

「禾乃川」的手作味噌使用3個月以上的時間熟成，維持活菌活性，保留黃豆營養和豐富益菌，也讓味噌隨著時間增長產生不同的風味。

來三峽到此一遊，可以跟著「甘樂文創」的街區導覽，體驗藍染、木雕、金工、採茶、釀梅等三峽傳統工藝。下午到「禾乃川國產豆製所」吃一碗職人手作豆腐冰，並帶回甘酒、碧螺春茶糖、手打纖豆拉麵、果香黃梅豆腐乳等伴手禮，藉由自然樸實的風土物產，向內凝聚人心，向外傳達對腳下這塊土地的疼惜。

禾乃川
地址：新北市三峽區民權街84巷12之1號 / 三峽老街警察局旁
營業時間：週一到週五 09：00-18：00，週六、週日 09：00-19：00

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