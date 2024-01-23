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新冠、流感面臨雙高峰 春節急救責任醫院開診給獎勵金

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，雖然上一周流感跟新冠疫情大致持平，但是本周寒流來襲，預估下周會有明顯疫情升溫。聯合報系資料照
疾管署發言人羅一鈞表示，雖然上一周流感跟新冠疫情大致持平，但是本周寒流來襲，預估下周會有明顯疫情升溫。聯合報系資料照

春前後恐迎來呼吸道疫情雙高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人，若急救責任醫院在初一至初三（2/10-2/12）每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診，每診次至少獎勵1萬元。

羅一鈞說，雖然上一周流感跟新冠疫情大致持平，但是本周寒流來襲，預估下周會有明顯疫情升溫。新冠方面，變異株JN.1逐漸趨於主流；類流感部分，流感檢出占比也漸漸超過腺病毒，加上後續開學人潮聚集，預期除了春節前一周（1月28日至2月3日）會有一波高峰外，2月底、3月初時恐怕也會有另一波疫情高峰，成為雙高峰狀況。

為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人，尤其是兒童患者的就醫需求及急重症醫療品質。羅一鈞說，考量獎勵急救責任醫院在初一至初三（2月10至12日）的醫療機構開診率低，特別是面臨呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間； 只要是急救責任醫院每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），就會獎勵非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。

羅一鈞說，希望透過獎勵措施分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。各縣市衛生局將在1月29日前回報配合開設呼吸道傳染病特別門診醫院家數，並公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署呼籲，寒假即將開始，近期流感疫情上升且併發重症通報數增加，提醒家長預防小朋友呼吸道感染注意事項（口罩、洗手、疫苗、警示徵兆），並請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

疾管署提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署發言人羅一鈞說明初一至初三急救責任醫院，每日加開2診呼吸道傳染病特別門診，非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明初一至初三急救責任醫院，每日加開2診呼吸道傳染病特別門診，非兒科每診次1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元。記者李青縈／攝影

類流感 傳染病 疫情

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