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寒流來襲心腦血管患者增 醫曝這「隱形族群」易被忽略

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學說，寒流來襲，急診心肌梗塞、腦中風等血管疾病患者，一定會上升，且病情一定也會較為嚴重，呼籲民眾要做好保暖工作，特別是頭頸部特別重要。本報資料照片
振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學說，寒流來襲，急診心肌梗塞、腦中風等血管疾病患者，一定會上升，且病情一定也會較為嚴重，呼籲民眾要做好保暖工作，特別是頭頸部特別重要。本報資料照片

寒流來襲，各地氣溫急降，醫院急診感冒、發燒、肺炎、心肌梗塞腦中風患者增多。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學表示，氣溫急降後，於急診心肌梗塞、腦中風等血管疾病患者，一定會上升，且病情一定也會較為嚴重，很多個案在搶救時都十分棘手，不好處理，呼籲民眾要做好保暖工作，特別是頭頸部特別重要。

田知學說，觀察發現，天冷來到急診疑似心肌梗塞患者分為兩類，一類是很擔心自己的血壓突然上升，引發心肌梗塞，而不斷在家量血壓，反而情緒更為緊張、焦慮，導致血壓上升，緊急到急診就醫，檢查發現，多非心肌梗塞所致；第二類則是不認為自己會心肌梗塞、腦中風的「鐵齒」病人，當發生心肌梗塞都十分突然，病情也較為嚴重，患者到急診時，都還不認為自己已面臨猝死危機。

一般來說，男性年齡逾40歲、患有三高、吸菸，或有心腦血管疾病病史者，天冷時，為心肌梗塞、腦中風的高風險族群需多留心；另很多年長者喜歡清晨外出運動、健行，不管是不是寒流來襲，堅持一定要外出，但此時應要考量自己的年齡、慢性病史，如果沒有必要不要外出。

田知學說，天冷是引發心腦血管疾病的原因之一，但天氣不冷時，也不可掉以輕心，日前急診收治一名50多歲、患有高血壓男性，平時未按時服藥、控制血壓，沒想到，突然發生主動脈剝離，在手術搶救過程中，便緊急安排收治於加護病房，過程十分危急，隨時都可能發生猝死。

在男性病人於開刀房緊急手術時，家人著急的開刀房外等候，田知學走到男性家屬的身邊，向家屬說，等到病人手術後送回病房時，「可能是最後一次和他說話，必須有最壞的打算」。田知學說，這類的情形在天冷時更常發生，民眾務必要多加注意身體保暖、控制慢性疾病。

心肌梗塞 腦中風 患者 寒流

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