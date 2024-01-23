快訊

一手打造彩虹眷村…台中彩虹爺爺101歲 下午用餐後突然離世

竹市前文化局長錢康明去年遭去職 市府今宣布最新人事

不聽勸闖老虎園區秒後悔「雙手合十求饒」 男掙扎15分鐘遭咬脖慘死

寒流來襲病患滿到大廳！台大醫院急診候床數破百 急擬3對策

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診候床人數近百人，分別為住院57人、看診1人、加護病房4人。本報資料照片
據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診候床人數近百人，分別為住院57人、看診1人、加護病房4人。本報資料照片

時序入冬，加上霸王級寒流來襲，氣溫驟降，醫院又出現急診爆滿情況。根據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診候床人數近百人，分別為住院57人、看診1人、加護病房4人。台大副院長賴逸儒表示，急診爆床現象具有季節性，冬天心血管、腦血管病人增多，院方為縮短候床時間，與聯醫建立綠色通道，並設置病房公用床位。

賴逸儒表示，台大醫院每2周定期檢視病床數報表，且規定候床超過72小時的病人必須優先安置。緩解候床問題的對策有三，第一是重新評估病人病情，若患者情況穩定，則安排出院追蹤；第二是與北市聯醫合作，建立綠色通道，每月有30至40病人轉送至聯醫體系醫院；第三則是安排病人至醫院科室的「公床」，先把病人安置在有床位的科別，再由專科醫師跨科診治。

不過，醫學中心醫療團隊專科體系照顧病人行之多年，跨科別照顧病人對醫師來說恐是負擔。賴逸儒表示，跨科收治病人確實會讓醫師為難，所以台大醫院設置整合病房，收治多科疾病的病人，例如患有多重慢性病的患者等，由整合醫學科專科醫師主責，目前設有4間病房，但其中一間病房為示範教學用，將於年底完工的健康大樓，將再增加2至3間整合病房。

台大醫院副院長黃國晉則表示，每到冬天，因呼吸道、腸胃道、感染症齊發，急診病人就會增加，且近期氣溫巨變，也是導致急診病人增加的原因。讓病人滿到大廳，院方看了也很不忍，故先由醫師評估後，安排病人透過上述方式盡快取得床位。

另外，黃國晉提到，在宅醫療將是趨勢，健保署已研擬推動泌尿道疾病、蜂窩性組織炎等患者可實施在宅醫療，未來醫院也將走向「慢性病院」，讓病人住院時間延長，同時提高健保給付，例如日本就將病人住院時長延長至84天。

台大醫院 醫師 健保署

延伸閱讀

寒流來襲曾急診病人多到滿床 醫師籲1部位保暖最重要

沉寂7個月首復出！炎亞綸現身望年會開唱 曝與台大醫院有這淵源

台中新冠+72例！醫院急診塞爆 醫曝：10人中有2人確診

低血糖冒冷汗、心慌怎麼辦？醫：喝2種「快樂水」緩解

相關新聞

寒流來襲心腦血管患者增 醫曝這「隱形族群」易被忽略

寒流來襲，各地氣溫急降，醫院急診感冒、發燒、肺炎、心肌梗塞、腦中風患者增多。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學表示，...

寒流來襲病患滿到大廳！台大醫院急診候床數破百 急擬3對策

時序入冬，加上霸王級寒流來襲，氣溫驟降，醫院又出現急診爆滿情況。根據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大...

西拉雅號列車彩繪…原民部落質疑「負面美學」 官方這樣回應

交通部觀光署與台鐵合作推出首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，「西拉雅族部落跨地Qauty（議會）」聲明「遺憾西拉...

新冠、流感面臨雙高峰 春節急救責任醫院開診給獎勵金

春前後恐迎來呼吸道疫情雙高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人，若急救責任醫院在初一至初三（2...

中華郵政行動郵局納「錢包」功能 付收存提款APP搞定

中華郵政公司2022年推出新版行動郵局APP，觀察到現代人手機不離身的習性，即日起於行動郵局APP推出「錢包」功能，將常...

過年前後新冠恐迎雙高峰 屏東縣揭疫苗高接種率關鍵

新冠疫情處於流行期，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情恐怕會出現雙高峰狀況，一個在春節前一周，另一波在2月底、3月初。另，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。