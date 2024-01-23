寒流來襲病患滿到大廳！台大醫院急診候床數破百 急擬3對策

時序入冬，加上霸王級寒流來襲，氣溫驟降，醫院又出現急診爆滿情況。根據衛福部健保署「重度級急救責任醫院急診即時訊息」，台大醫院急診候床人數近百人，分別為住院57人、看診1人、加護病房4人。台大副院長賴逸儒表示，急診爆床現象具有季節性，冬天心血管、腦血管病人增多，院方為縮短候床時間，與聯醫建立綠色通道，並設置病房公用床位。

賴逸儒表示，台大醫院每2周定期檢視病床數報表，且規定候床超過72小時的病人必須優先安置。緩解候床問題的對策有三，第一是重新評估病人病情，若患者情況穩定，則安排出院追蹤；第二是與北市聯醫合作，建立綠色通道，每月有30至40病人轉送至聯醫體系醫院；第三則是安排病人至醫院科室的「公床」，先把病人安置在有床位的科別，再由專科醫師跨科診治。

不過，醫學中心醫療團隊專科體系照顧病人行之多年，跨科別照顧病人對醫師來說恐是負擔。賴逸儒表示，跨科收治病人確實會讓醫師為難，所以台大醫院設置整合病房，收治多科疾病的病人，例如患有多重慢性病的患者等，由整合醫學科專科醫師主責，目前設有4間病房，但其中一間病房為示範教學用，將於年底完工的健康大樓，將再增加2至3間整合病房。

台大醫院副院長黃國晉則表示，每到冬天，因呼吸道、腸胃道、感染症齊發，急診病人就會增加，且近期氣溫巨變，也是導致急診病人增加的原因。讓病人滿到大廳，院方看了也很不忍，故先由醫師評估後，安排病人透過上述方式盡快取得床位。

另外，黃國晉提到，在宅醫療將是趨勢，健保署已研擬推動泌尿道疾病、蜂窩性組織炎等患者可實施在宅醫療，未來醫院也將走向「慢性病院」，讓病人住院時間延長，同時提高健保給付，例如日本就將病人住院時長延長至84天。