過年前後新冠恐迎雙高峰 屏東縣揭疫苗高接種率關鍵

新冠疫情處於流行期，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情恐怕會出現雙高峰狀況，一個在春節前一周，另一波在2月底、3月初。另，為宣導XBB新冠疫苗，屏東縣衛生局長張秀君亦分享高接種率的相關做法。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周（1月16至22日）新增615例新冠本土確定病例（併發症），較前一周（1/9-1/15）新增537例上升；另上周新增44例死亡病例，較前一周新增55例下降。

防疫醫師林詠青指出，死亡個案中最年輕的為北部50多歲男性，沒有接種XBB疫苗，1月中旬發病，發病四天後出現倒臥地上伴隨抽搐狀況。該個案就診後確認感染新冠病毒，並且有肝腎功能異常、低血氧、 雙側肺炎、缺氧性腦病變、併發呼吸衰竭等狀況，轉到加護病房，然而病況持續惡化，住院第五天死亡。

近四周變異株監測中，本土檢出病毒株以EG.5 （48%）及JN.1 （41%）為多，其次為XBB.1.5 （7%）等。境外檢出病毒株以JN.1 （76%）為多，其次為EG.5 （15%）及BA.2.86 （6%）等。

羅一鈞表示，JN.1占比超過四成，預估春節前會成主流，除了春節前一周會有一波高峰外，2月底、3月初恐怕會有新一波流行，出現雙高峰的狀況。 此外，近期全國打氣亦提升，1月19日接種3.6萬人，上周（1/15-1/21）接種18.1萬人，羅一鈞說，分別創下去（2023）年9月底開打以來單日及單周新高。

屏東縣XBB新冠疫苗接種率最高的9.31%，以及65歲以上長者接種率26.5%，均為全國最高。張秀君說，屏東公司協力除了常規衛生所接種外，也會考量上班族，設置假日、夜間及人潮聚集處，如車站或配合大型活動設接種站。另外，為增加機動性及可近性，也有動復能車及疫苗巡迴車排程，提供到宅接種服務；也會針對高風險民眾透過電話、明信片等方式通知。