小心過年肥！5款年節零嘴高熱量 1支芝麻蛋捲破百卡 營養師：少吃為妙
每到農曆春節，家中總會擺放糖果、餅乾或收到各式禮盒，營養師提醒，有些「零嘴」吃起來不夠塞牙縫，熱量卻很驚人，像蛋捲1支熱量就破百卡，花生酥糖、牛軋糖、南棗核桃糕、麻荖也一樣，建議少吃為宜，尤其想減重及三高患者。
南投草屯佑民醫院指出，近年在飲食上提倡養生，民眾多會關注過年圍爐或聚餐要吃得健康些，但容易忽略放長假待在家，經常是看電視配零食，但有些過年常見的「零嘴」吃起來不夠塞牙縫，感覺也沒吃什麼，殊不知熱量默默的就已超標。
該院營養師廖美俞說，過年很常收到的蛋捲禮盒，打開包裝後，很難只吃1支就收工，好歹吃個2、3支，甚至怕它接觸空氣後受潮，一口氣就把小包裝5入都吃光，卻不知道1支芝麻蛋捲的熱量就有108大卡，吃5支等於是吃下1餐。
而拜天公必備的麻荖，古早味不只長輩愛，不少年輕人或小孩也愛它的酥脆口感，但吃下1.5個，熱量就高達122大卡；奶香濃郁的牛軋糖、棗香十足的南棗核桃糕、香甜好吃的花生酥糖，吃個2顆各為101、109、127大卡，熱量同樣驚人。
佑民醫院表示，上述5款過年常見「零嘴」，堪稱是變胖的隱形兇手，而除了零食本身，碳水化合物含量高，通常還會搭配飲料，糖分高，熱量層層堆疊下想不發胖都難，因此呼籲民眾應避免攝取過多熱量，放假仍要留心控制飲食。
營養師陳苡恩建議，零食高熱量，少吃為宜，尤其是想減重或糖尿病、三高患者，在零食及全穀雜糧類應作醣類代換，避免攝取過多的醣，有血糖問題更要記得按時用藥；若真的忍不住想吃，那就搭配無糖茶解膩，別喝含糖飲料。
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