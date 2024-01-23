新冠血清調查結果出爐 天選之人估至今只剩1成

疾管署公布去年上半年新冠病毒血清抗體監視系統監視結果，疾管署發言人羅一鈞，截至去年「天選之人」（不曾染疫的民眾）已剩2成，推估至今僅剩下1成，或者更低。

為執行新冠疫情監測及預警，衛生福利部於去年指定醫療財團法人台灣血液基金會配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。依據世界衛生組織（WHO）出版的指引辦理，針對去年1至6月捐血者的血液留樣檢體隨機抽樣約7000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供檢測新冠病毒抗體（anti-N抗體檢測）。

疫情中心副主任李佳琳指出，全國N抗體整體陽性率近八成，以年齡區分，17至24歲陽性率（83.7%）最高。她分析，去年1至6月的anti-N月份別整體陽性率由61.5%上升至78.9%，尤其以1至2月（61.5%→65.1%）及5至6月（69.4%→78.9%）上升幅度最明顯，顯示與第3波、第4波疫情高峰相符。

若以年齡區分，截至6月底anti-N陽性率：17–24歲陽性率最高（83.70%)、依序是25–34歲（80.8%)、35–44歲（80.4%)、45–54歲（76.8%)、55–65歲（75.5%)。

羅一鈞指出，根據結果推估，去年6月底時「天選之人」已剩2成，又經歷下半年至今，沒有較明顯的疫情起伏，目前甫進入第五波新冠疫情，因此推估至今的天選之人僅剩1成，甚至或更低。