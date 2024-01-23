Metoo浪潮餘悸猶存 校園職場應修愛情學

2023年十大性與情感教育新聞出爐，Metoo浪潮餘悸猶存，曝光台灣性平意識大不足！台灣性教育理事長毛萬儀23日呼籲，政府應全面檢討性與情感教育的欠缺，並推動適齡、適性的情感教育。針對青少年不婚、不生的狀況，專家認為，許多年輕人不是不願結婚，而是找不到對象，所以校園與職場應教導「愛情學」。

十大新聞圍繞Metoo

台灣性教育學會、華人情感教育發展協會公布2023年十大性與情感教育新聞事件：「2023年婚育調查，56%未婚族想結婚生子」、「性平三法將加重罰則，防堵權勢性騷」、「Metoo浪潮曝性平意識不足，民團籲國中小落實性教育」、「親密關係受害者男性增至23%，口語精神暴力最常見」與「連四年生不如死，新生兒人數再創新低」

其它還有「新北逆倫性侵事件，應有適齡、適性的性教育」「性別刻板印象鬆動，65%同意男女合校」「家暴性影像遭散佈，政院拍板業者應限制瀏覽與移除」、「台版Metoo持續燒，15.3%學生打工曾遇性騷擾」與「台大經濟系學生會選舉爆歧視，候選人道歉」。

性平三法可再修

去年台灣Metoo風潮爆發之後，性平三法火速修法，將「權勢性騷擾」視為特別嚴重的犯行，不僅加重罰則，也加長申訴期。但精神科醫師楊聰財認為，修法還有進步的空間，如受害人告發雇主後，常遭到雇主報復，但相關罰卻未加重，同時如「立委騷擾記者」、「宗教團體性騷擾」等類型，也都未納入權勢性騷擾的範圍，顯示修法仍有漏洞。

毛萬儀指出，Metoo風潮凸顯了社會職場對性別平等意識不足，孩子性與情感的教育更是不能等。她說，政府已落實108課綱，應推動適齡適性的情感關係與性教育，盼教育部系統性調查相關議題，並支援國中小落實情感與性教育。

校園應推行愛情學

台師大師資培育學院助理教授高松景則表示，政府不斷透過補助解決少子化，但政策效果不佳，但調查發現，其實有五成以上的未婚族想要結婚生子。他說，台灣跟歐美國家「婚生脫鉤」不同，多數人都是先結婚再生孩子，所以少子化的癥結是：「不是大家不生，而是找不到對象結婚」。

他呼籲，政府應在職場、大學校園都推動「愛情學」，讓談戀愛不是困難的事情，進一步協助年輕人維持長期穩定關係。後續搭配支持生育的補貼政策，如公共住宅、減免稅金等，並配套友善職場的措施。

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