太魯閣推春節3路線遊園專車 免費又環保

再過兩周就是農曆春節，太魯閣國家公園為走春熱門景點，因應人潮，台8線中橫公路富世至天祥，於農曆初二到初四（2月11日至13日）交管，每天上午8時至下午3時，每2小時放行10分鐘管制；太管處推出3條遊園專車，遊客在新城車站搭乘免費專車，節能減碳暢遊景點。

太管處指出，中橫公路蜿蜒曲折，尤其太魯閣閣口到天祥間是峽谷路段，狹窄處會車困難，為避免春節大量人車擠在中橫公路，邀集監理、公路、警方、縣府等相關單位研議後，將於下月11日至13日實施中橫交管、園區遊憩據點免費接駁等措施。

太魯閣遊客中心到天祥間，免費遊園專車有3條路線，「藍線」遊客中心至天祥全程線，不停靠布洛灣；「紅線」遊客中心至布洛灣線區間線；「綠線」布洛灣至天祥區間線。

發車時間為上午8時至下午2時，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可在任何停靠站自由上下車走訪各景點，可視預計停留時間長短自由搭配不同路線。

遊客可搭乘台鐵、北花線客運或開車到新城車站，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行太魯閣線，至太管處遊客中心換搭遊園專車。

遊園專車行駛期間實施機動交通管制，東端管制點台8線185.4公里太魯閣富世村路段，西端則在台8線167.1公里天祥路段，管制時間上午8時至下午3時。富世村管制點現場將視車流狀況採機動管制放行，而天祥管制點則於9時、11時、13時放行10分鐘。大型車輛、遊覽車或營業車團體遊客，則可到富世村管制點機動放行。