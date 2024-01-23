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TRYALL搖搖杯「這數據」超標 專家：避免裝食物

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署公布，TRYALL搖搖杯的溶出試驗結果，蒸發殘渣值超標44倍。圖／食藥署提供
食藥署公布，TRYALL搖搖杯的溶出試驗結果，蒸發殘渣值超標44倍。圖／食藥署提供

喝乳清蛋白的民眾注意了！衛福部食藥署今天公布，知名乳清品牌TRYALL的搖搖杯，在室溫下以25℃的正庚烷模擬盛裝食物，但瓶蓋小蓋子蒸發殘渣值為1337ppm，超標近44倍，毒物科醫師建議，這樣代表產品品質不佳，不建議民眾使用。

食藥署副署長林金富說，電商平台饌元股份有限公司從中國大陸進口的「TRYALL」搖搖杯，為模擬日常使用盛裝食品，將產品中的瓶蓋小蓋子，用25℃正庚烷放置60分鐘，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1337ppm，超出30ppm的標準值近44倍，2000件共320公斤全數退運或銷毀，這是業者近半年來首次違規，邊境抽驗標準將從2%至10％的一般抽批，調整為20%至50％加強抽批。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，這次公布的產品，在正常室溫有機溶劑下放置1小時，就溶出這麼多殘值超標，民眾有時會拿這類材質來裝食物或飲料，代表產品品質不良，不建議民眾用來當作食品容器，且只要是塑膠材質都不建議放進微波爐或電鍋，因為塑膠材質都不耐高溫。

食藥署本次公布的邊境檢驗不合格品項共19件，分別為印尼出口調理包、辣雞風味速食粥；印度出口芫荽子；越南出口芝麻薄餅、花生糖；澳大利亞出口鮮油桃；秘魯出口鮮葡萄；美國出口月桂葉。

另外，還有中國大陸出口搖搖杯、便當盒和廚房三件組容器具、鮮奇異果2批；日本出口鮮草莓；韓國出口葡萄、年糕用調味醬；法國出口大溪地香草籽醬2批；新加坡出口玫瑰風味糖漿。

食藥署 超標

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