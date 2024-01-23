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雄獅跨足保險經紀！相關人員考證照 服務一條龍

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
為善盡企業社會責任，企業董座共同捐贈財團法人台灣關愛基金會。圖／雄獅旅遊提供
為善盡企業社會責任，企業董座共同捐贈財團法人台灣關愛基金會。圖／雄獅旅遊提供

旅遊業務再增列！雄獅集團今（23）日正式宣布跨足保險經紀事業，由雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」。此外，為善盡企業社會責任，雄獅集團董事長王文傑攜手雄獅國際保經董事長陳冠宇、新光人壽董事長魏寶生、南山人壽董事長尹崇堯，為財團法人台灣關愛基金會規劃專業責任保險，旨在為不分國籍的孩童與愛滋感染者提供全方位的照顧責任保障。

根據交通部觀光署統計，2023年1月至11月國人出境人次突破千萬大關，達1,074萬人次，尤其11月出境人次已恢復至2019年同期約81.6%，比例創下疫後新高。

雄獅集團表示，隨著出境旅遊市場復甦，為避免旅客因不便而未投保或保險保障不⾜，導致遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔，為此雄獅決議獨資成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，除了既有的旅遊產品之外，進一步提供專業的保險服務。

雄獅國際保經董事長陳冠宇指出，旅客於海外旅遊，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用及旅遊不便費用風險，為此雄獅國際保經更應該責無旁貸的負起旅客人身及財產安全的保險宣導教育，在旅客購買旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保險經紀人協助旅客規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應之保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等。雄獅國際保經也將積極輔導雄獅旅遊業務及導領人員取得保險業務員證照。

陳冠宇舉例表示，旅客於報名旅遊時，具備保險證照業務人員就能以其專業為旅客建議保險相關規劃；旅途中若旅客遇上突發事故，導領人員可於現場馬上提供必要之協助，並且指導旅客申請必要理賠文件，以便回台後順利申請保險理賠，旅遊及保險同時服務，這些也將是雄獅集團服務的優勢。

雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」。圖／雄獅旅遊提供

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