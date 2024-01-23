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「資源循環網絡」前年11月公告 推動逾1年僅1案通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部前年推動資源循環網絡計畫記者胡瑞玲／攝影
環境部前年推動資源循環網絡計畫記者胡瑞玲／攝影

為提升產業多元化循環利用，引導產業廢棄物循環利用情形登載在事業廢棄物清理計畫書，環境部除2019年起建立10種定型化循環模式，更在2022年11月推出「資源循環網絡廢棄物清理計畫」，但資源循環網絡推動1年多卻僅1家產業申請通過，推動成效明顯不彰。環境部表示，未來將與產業多合作，讓事廢能多元循環。

環境部推動資源循環促進法盼讓廢棄物轉變成廢棄資源，優先再使用、再利用，但該草案農曆年後才預告，實際上路恐拖到明年才能執行。環境部今天舉辦「暢通資源循環」記者會，邀請群創光電及日月光集團分享採事廢循環模式的情況及效益。

群創光電南科環安處／環安衛四部經理謝岱紘指出，公司導入10種循環模式以再利用化學品一次液，並建置數位管理系統及精進研發回收技術，每年總回收量為1萬2949公噸、總返還量1萬1993公噸、廢棄物循環利用量逾1.3萬公噸，預估每年成本減少9.8億元。

參與資源循環網絡計畫的日月光高雄廠廠務環工處長易良翰說明，以廢IC／Tray盤資源循環為例，廢棄Tray盤在許可範圍內以原型再使用方式，取代現行破碎、熔解做成塑膠製品的模式。

易良翰表示，由於採循環網絡計畫，計畫書直接接送環境部審查，比起過去的0.5至2年，如今審查時程僅需45天，簡化行政流程。估計每年廢棄物減量2400公噸、減碳4944噸二氧化碳當量、經濟效益1200萬，Tray盤再使用比例高達9成。

環境部循環署科長曾志評表示，為管理事廢產出情形，已規定達一定規模事業須檢具事業廢棄物清理計畫書，送交審核機關核准後才能營運。經統計，2022年產生的化學品廢液約170萬公噸，主要為科學園區的電子零組件製造業，經清洗、蝕刻等製成所產生，其中已有132萬公噸進行再利用。

曾志評指出，以化學品為例，統計2022年採10種循環模式有800餘家事業，總運作量達108萬公噸，預計2023年總運作量可達到百萬公噸。而為讓產業有更自主彈性的循環方式，2022年11月涵頒「資源循環網絡廢棄物清理計畫審查作業要點」，提供事業串連上、中、下游產業鏈，找出回到製程或循環利用的方式。

曾志評說，若採資源循環網絡，業者須主動找尋再使用業者，整合部分較不容易，除了日月光申請通過並已執行外，現有4至5家業者也多次詢問欲申請。

循環署長賴瑩瑩表示，過去廢清法主要是管制面，重點在廢塑膠的再利用，而現在要更進一步的再使用，但在推動資源循環再使用過程，產業較不熟悉法規面，因此與科技業者合作。目前日月光集團提出資源循環網絡計畫書，自行統整再使用者，讓Tray盤能夠再使用，未來希望能陸續提供更多元循環模式，讓事廢高質化並能重複利用。

環境部今天舉辦「暢通資源循環」記者會，邀請群創光電及日月光集團分享採事廢循環模式的情況及效益。圖／環境部提供
環境部今天舉辦「暢通資源循環」記者會，邀請群創光電及日月光集團分享採事廢循環模式的情況及效益。圖／環境部提供

廢棄物 環境部

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