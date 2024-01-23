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東北風影響 4縣市大雨特報恐下到晚上
中央氣象署上午指出，東北風影響，今日大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及台北市山區已有局部豪雨發生，呼籲民眾注意。
氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣，影響時間從上午到晚上。
此外對針基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區等16縣市發布陸上強風特報。
氣象署指出，東北風明顯偏強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，呼民眾注意。
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