東北風影響 4縣市大雨特報恐下到晚上

台南科學園區發展迄今，就業人口已超過9萬人，若算上眷屬，估計逾15萬人居住南科生活圈，這個數字比南科所在地的善化、新市、安定三個行政區加起來的設籍人口數還多，在台積電加持下，帶動周邊地區房地產發展，吸引外地建商獵地蓋樓，目前善化、新市預售屋每坪單價上看4字頭，十多年屋齡的二手屋每坪也要30多萬元，房價短短3年翻了一倍。 近來建商在善化等地推出大樓集合住宅，也快速完銷，讓長期偏愛透天厝的台南人跌破眼鏡。...

2024-01-23 11:30