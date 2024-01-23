快訊

雲南山崩已11死 煤礦開採導致山體開裂？

走自己的路！藍提國會五改革 立法院長選舉改記名投票

蘋果iOS 17.3來了！3大亮點增安全性 「遭竊裝置防護」不怕iPhone被破解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北風影響 4縣市大雨特報恐下到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北風影響，4縣市大雨特報恐下到晚上。本報資料照片
東北風影響，4縣市大雨特報恐下到晚上。本報資料照片

中央氣象署上午指出，東北風影響，今日大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及台北市山區已有局部豪雨發生，呼籲民眾注意。

氣象署針對4縣市發布大雨特報，包括基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣，影響時間從上午到晚上。

此外對針基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區等16縣市發布陸上強風特報。

氣象署指出，東北風明顯偏強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，呼民眾注意。

基隆 馬祖

延伸閱讀

入冬超強寒流來襲 馬祖陸續降下冰霰或雪民眾爭睹

東北風影響 北北基宜4縣市留意局部大雨或豪雨

馬祖罕見下雪 民眾深夜衝山賞雪景直呼感動

入冬最強寒潮爆發！馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

相關新聞

TOBLERONE三角巧克力在香港出包 食藥署曝台灣輸入紀錄

TOBLERONE瑞士三角巧克力是不少民眾愛吃的零食，不過香港食物環境衛生署食物安全中心公布，產品可能含有塑膠異物，已將...

噴血？台鐵彩繪列車「西拉雅號」啟航 西拉雅族部落聲明遺憾

台鐵公司組改揭牌元年，與交通部觀光署合作推出首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，今天起到4月30日行駛嘉義、屏東區...

火鍋的麻吉「高麗菜」應該怎麼洗？專家建議掌握4大關鍵

天氣變涼就是台灣高麗菜大出的季節，高麗菜可以說是台灣最愛吃的蔬菜，沒有特殊的味道，所以與很多食物都百搭，又很適合多種烹調...

台大醫出任衛福部資訊處長 李建璋將推醫療資訊共享

衛福部官署近期因多位主管屆齡退休，出現人事異動。健保署前副署長蔡淑鈴本月16日屆齡退休，由原衛福部資訊處處長龐一鳴接任職...

房產E點靈／台積電加持南科園區房價翻倍 大樓集合宅秒殺成台南人新寵

台南科學園區發展迄今，就業人口已超過9萬人，若算上眷屬，估計逾15萬人居住南科生活圈，這個數字比南科所在地的善化、新市、安定三個行政區加起來的設籍人口數還多，在台積電加持下，帶動周邊地區房地產發展，吸引外地建商獵地蓋樓，目前善化、新市預售屋每坪單價上看4字頭，十多年屋齡的二手屋每坪也要30多萬元，房價短短3年翻了一倍。 近來建商在善化等地推出大樓集合住宅，也快速完銷，讓長期偏愛透天厝的台南人跌破眼鏡。...

推到沒力⋯護理工作車逾百公斤 長庚研發動力輔助系統

醫院護理工作車一輛每輛重達120公斤，護理人員為照顧病人，每日必須推著工作車穿梭病房，如遇緊急狀況時，更是身體肌力的一大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。