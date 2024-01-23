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寒流喝什麼最保暖？薑茶竟只排第3 第1名幫你禦寒1小時

香港01／ 布萊恩
寒流來襲，喝上一杯暖呼呼的飲料就能帶來幸福感。 圖／Ingimage
寒流來襲，喝上一杯暖呼呼的飲料就能帶來幸福感。 圖／Ingimage

天氣轉冷凍冰冰，不少人都會喝熱飲熱辣辣的咖啡、薑茶讓身體保暖，但原來咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，第一名保暖飲品令人超意外！而飲酒竟然不僅無法保暖，更會令人感到寒冷？

究竟哪種飲品最保暖？日本電視台節目「この差って何ですか？」曾實測多款常見保暖熱飲的禦寒效果，發現咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，到底第一名是什麼「神物」可以「打低」這2種飲品呢？

第6名：咖啡

咖啡飲用後暖身效果只有9分鐘，意味很快就會失去保暖效用。

第5名：綠茶

綠茶飲用後暖身效果可達14分鐘，比咖啡略長。

第4名：甘酒

甘酒飲用後暖身效果可達27分鐘，因其糖份較高，身體在吸收糖份時會發熱。

第3名：薑茶

薑茶飲用後暖身效果可達47分鐘，當中薑烯酚有助製造熱能。

第2名：紅茶

紅茶飲用後暖身效果可達52分鐘，因茶黃素能促進血液流動。

第1名：熱巧克力

根據測試，熱巧克力飲用後暖身效果可達59分鐘，原因是可可多酚能促進血液循環。

醫管局提醒飲酒反會感到更寒冷

另外，也有人會選擇飲啤酒等保暖，但醫管局指出，寒冷天氣過量飲酒不但不能保暖，更可能引致低溫症。醫管局解釋，酒精會擴張血管，令人即時有發熱感覺，但只是假象，短暫溫暖過後，由於血管無法及時收縮，反而加快身體散熱速度，令人更感寒冷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

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