太平山飄雪了 0度線設管制站沒雪鏈禁止上山

太山平飄雪了，受到冷氣團寒流南下、加上華南雲雨區東移水氣充足影響，太平山真的飄雪了。凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。車輛、地面積了薄薄一層的白雪，民眾一早就起來踏雪。

因應下雪太平山遊樂區經理阮名揚表示，林業保育署宜蘭分署昨天傍晚已啟動啟動管制措施，在往太平山的宜專一線(太平山林道) ，鳩之澤溫泉處設置管制站，禁止非住宿旅客上山。今天(23日)將依「0度線」以上路段就有可能結冰或積雪的狀況(以往是在14.5公里處，「白嶺」海拔1285公尺處)，在「0度線」的位置，設制第一管制站，沒有加裝雪鏈的車輛將禁止進入太平山；同時，在往山下一公里處設置第二管制點，告知民眾沒加裝雪鏈車輛禁止上山的管制狀況。如民眾想賞雪，可在此往前靠邊停車，再步行至「零度線」以上賞雪，確保行車安全。 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。車輛、地面積了薄薄一層的白雪。記者黃義書／攝影 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。車輛、地面積了薄薄一層的白雪，民眾一早就起來踏雪。記者黃義書／攝影 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。太平山莊服務站前的觀景平台積了薄薄一層的白雪。記者黃義書／攝影 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。車輛、地面積了薄薄一層的白雪，民眾一早就起來踏雪。記者黃義書／攝影 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。地面上，太平山莊的地標建築物上面的溫度顯示-9度。記者黃義書／攝影 凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。地面上，太平山莊的地標建築物上面的溫度顯示-9度。記者黃義書／攝影