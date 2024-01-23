健康你我他／祈願精進廚藝 不忘定時運動

我從職場退休年餘，遠離有形無形的壓力環境後，身體上的手麻及肩頸僵硬困擾竟能不治而癒，重新與身體聯繫，找回快樂的自我。

退休是人生最成熟亦是最好的階段，雖然已面臨初老期，我了解自己的體能不足，進而規畫出適合自己的運動及生活項目，像是手作本事，天天廚房裡做拿手菜餚，三餐顧好家人的胃；定時到運動館跳有氧舞蹈，陪老伴到戶外探索踏青或訪友品茗茶，假日幫兒媳帶帶孫子和孫女，日子美滿充實又逍遙自在。

美好生活其實很簡單，最好的心態是知足。每天擁有好心情，從事自己喜歡或想做的事，縱使是家常便飯，也能嚼出箇中幸福滋味，睡在普通居室，能做起甜甜的美夢。

俗話說：「活動，活動，要活就要動。」展望新的一年，為了優雅老化，祈願自己不忘初衷，持續學習成長增強活力。精進廚藝、加入志工行列、多多閱讀吸收新知、定時運動維持體能外，仍叮囑有血壓問題的老公忌食護身，陪伴孫輩嬉戲中快樂學習，鼓勵兒子們辛勤工作之餘，不忘手機和電腦設置停格到戶外活動一下。

積極把新年健康計畫表，加上「一起加油」圖示傳送家人手中，立馬收到老公愛的謝謝貼圖，期許新的一年讓全家人高興動起來。