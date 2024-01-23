寒流強襲 皮膚紅紫凍傷 速泡溫水

入冬最強寒流來襲，醫師提醒，山區每上升1000公尺海拔，氣溫就會下降6.5度，光是洗高麗菜都會讓手部凍傷，糖尿病友更要注意環境溫度，適度做好保暖，否則容易凍傷不自知，讓狀況更加嚴重，若使用電毯保暖也要注意，避免發生燙傷。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、開業高山症專科醫師高偉峰表示，每上升1000公尺的海拔，就會降低6.5度的氣溫，因此平地若為6度，陽明山上可能就會低於0度，低溫對糖尿病友來說最為危險，保暖時要特別留意溫度。

高偉峰指出，凍傷分4級，第1級皮膚會變紅、變紫；第2級會起水泡；第3級皮膚內出血、起血泡；第4級會發黑，嚴重會截肢。

高偉峰說，平地低溫狀況雖不嚴重，但末梢循環不好的族群，像糖尿病友，常有2、3級凍傷情形，甚至嚴重到第4級凍傷都有可能。因為糖友的感受較不敏感，凍傷後又再度麻痺神經，等到發現時已經是4級凍傷發黑的狀況了。

高偉峰表示，先前他在合歡山駐診時，曾有同事吃火鍋取暖，卻因為「洗高麗菜」造成手部「1級凍傷」，還好當下有泡溫水，約莫10至20分鐘就恢復知覺。

高偉峰建議，凍傷就算只是第1級，也要盡速泡溫水處理。曾有位攝影師到合歡山拍雪景，手凍傷卻等到下山後才就醫，治療進行了一年都沒辦法恢復完全的知覺，民眾若遇到類似狀況，建議泡溫水緊急處理，避免烤火，凍傷感受度降低，稍一不慎就可能被高溫燙傷。

糖尿病友保暖也要特別注意。高偉峰表示，糖友使用電暖爐時，擺放的距離要遠一些，常有病友因感受力較差，燙到也沒有感覺，造成大腿前側9%表面積一半2級燙傷，相當嚴重，因此建議電暖爐最高設定在40至50度的溫度即可。