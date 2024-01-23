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長庚攜手百靈佳殷格翰 推臨床試驗

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊(左)與百靈佳殷格翰藥廠總經理邱建誌簽訂臨床試驗合作備忘錄，聚焦六大領域，推動早期臨床試驗。記者賴昀岫／攝影
長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊(左)與百靈佳殷格翰藥廠總經理邱建誌簽訂臨床試驗合作備忘錄，聚焦六大領域，推動早期臨床試驗。記者賴昀岫／攝影

廣泛性小細胞肺癌對化療反應佳，但可能在6至15個月內復發，且可能產生抗藥性，長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰藥廠昨天共同簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU），合力推動臨床試驗，除了癌症，也將聚焦糖心腎共病、思覺失調症等六大領域，共同加速藥物研發進程，造福更多病患。

這也是長庚體系首次簽訂醫療全體系的臨床試驗，長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，如何讓民眾得到最好的醫療，對民眾及台灣醫療未來發展非常重要，期待強強結合的雙贏策略，讓台灣民眾在臨床治療診斷，及藥物應用可以和國際接軌。

百靈佳殷格翰藥廠總經理邱建誌指出，過去十年與長庚醫療體系緊密合作，已開展上百個臨床檢測點、近70件臨床試驗，近4成皆為早期臨床試驗，以免疫、腫瘤專科為大宗，近來聚焦六大專科領域，包括糖心腎共病（CRM）、思覺失調症、胸腔科慢性漸進性纖維化間質性肺病（ILD）、免疫、腫瘤、眼科等，希望持續創新，改變疾病發展樣態。

據2022年國人十大癌症統計，肺癌連續43年排名前2名。台灣每年約新增1.3萬名肺癌病人，小細胞肺癌約占六分之一，其中逾七成為廣泛性小細胞肺癌。林口長庚肺腫瘤及內視鏡科主任郭志熙指出，少數癌症基因雖被發現，卻沒有適合治療的藥物，希望藉由相關領域合作，展開臨床試驗，更明確知道適用於哪些病人、出現什麼副作用等。

秉持「Life Forward──生命總是不停前進，我們可以推動它往更好的方向」的核心精神，百靈佳殷格翰藥廠與長庚醫療體系簽署合作備忘錄，目標是2030年之前，在多數尚無治療方案的領域提供協助，推出15個人類全新藥品與適應症。

邱建誌表示，期許以雙方的優勢與資源，改變某些特定癌症或疾病治療選擇有限等困境，造福更多病人。

長庚 肺癌 癌症

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