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健康主題館／保濕、少低頭 不讓頸紋顯老

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
頸部的「真皮層」相較於其他部位薄，大約在25歲後，膠原蛋白流失速度加劇，彈力纖維變性，增加產生紋路的機率。圖／123RF
頸部的「真皮層」相較於其他部位薄，大約在25歲後，膠原蛋白流失速度加劇，彈力纖維變性，增加產生紋路的機率。圖／123RF

●勤保養臉卻忘記脖子，小心頸紋增加

●低頭滑手機，姿勢性頸紋患者愈來愈多

●時常咬牙切齒，恐成「火雞脖紋」候選人

頸紋被視為「顯老」的象徵，許多民眾臉部保養得宜，但目光往下，頸部卻滿是皺紋，一眼就被識破年齡。台北醫學大學附設醫院皮膚科暨美容醫學中心主任林明秀表示，國人大多著重臉部保養卻疏忽頸部，頸部的保養與臉部應一致，保濕是避免長出細紋的最高指導原則，但同步也得改善「低頭」的壞習慣，降低姿勢型頸紋的出現。

林明秀指出，頸部的「真皮層」相較於其他部位薄，真皮層的組成為膠原蛋白和彈力纖維，大約在25歲後，膠原蛋白流失速度加劇，彈力纖維變性，增加產生紋路的機率。不過，頸紋的生成不只有年齡這一項因素。

頸紋可分為「先天」與「後天」引起，先天性頸紋主要是遺傳體質所致，這些人年輕時就有頸紋，通常以「橫向紋」居多；後天性頸紋分為老化型、脂肪型、姿勢型等，其中姿勢型頸紋因「低頭族」而愈來愈普遍。其餘讓頸紋增加的高風險因子，還有頸部皮膚過於乾燥、長期曬太陽造成老化，都會增加紋路產生的機率。

預防紋路 卸妝要臉頸同步

林明秀說，頸紋分為「橫向紋」與「直向紋」，橫向紋即為環狀紋，較為常見，一旦出現橫向紋，可以透過醫美等方式修復；直向紋俗稱「火雞脖紋」，引起火雞脖紋通常是擴頸肌收縮引起，可透過施打肉毒桿菌素放鬆肌肉改善。此外，一般保養的方式，如保濕、避免日曬等，僅能延緩惡化速度。

橫向紋出現的主要關鍵在於膠原蛋白流失，林明秀表示，如果是很淺的橫向紋，可以做飛梭雷射或是皮秒透鏡療程，同時加強保濕防曬，也可採取電音波的方式，將能量打在真皮層及筋膜層，刺激膠原蛋白重組。此外，由於頸部皮膚薄，電音波的能量需調整，避免刺激到頸部神經或傷害皮膚，建議民眾要尋求專業皮膚科醫師使用電音波改善頸紋。

如果橫向紋過深，則可採直接填補的方式改善，如施打小分子玻尿酸，維持約半年，或是可直接施打膠原蛋白，可維持約3到6個月，又或是膠原蛋白刺激劑例如晶亮瓷，可維持約1到2年。

該如何預防紋路的出現？林明秀說，平時要有保濕的習慣，很多民眾勤於做臉部保養，擦乳液、敷面膜，但都忘記往下擦到頸部，頸部的保養方式與臉部完全一致，保濕要記得擦到頸部，防曬除了塗抹臉部，也要一併塗抹到頸部，卸妝也要「臉頸同步」。

早C晚A 保養頸部抗老化

頸部要抗老、抗細紋產生，可使用外用含A醇以及維他命C保養品。使用方式為「早C晚A」，早上擦含維他命C的保濕產品可抗老化，合併防曬可保護皮膚免於紫外線的傷害，晚上塗抹A醇，主要是A醇白天吸收陽光後容易引發光化學反應降低原本的效果。

另外，臉部的表情、咬牙切齒的動作，則會增加頸部肌肉收縮，亦會增加火雞脖紋發生的機率，林明秀建議，大家別時常咬牙切齒了。

膠原蛋白 老化 防曬

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