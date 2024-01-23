寒流爆發！下探6度 今各地易雨

入冬最強寒流發威，今、明寒潮爆發，中央氣象署指出，昨天晚上至周三清晨最嚴寒，估北部與宜蘭低溫下探六度、中部與花蓮八度、南部及台東十度。此外，華南水氣東移，今各地易雨，北部與東北部降雨最明顯；北部一○○○至一五○○公尺、其他地區二五○○至三○○○公尺以上高山，有降雪機會。

中央氣象署觀測，昨日傍晚本島最低溫跌破九度，分別為新北市石門區富貴角測站的八點六度、桃園市楊梅區茶改場測站的八點九度。離島的連江縣內各測站則測得三點七至五點七度不等。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今晨氣溫可能跌破六度。白天北部與東北部低溫十度、中部與花蓮十二至十三度、南部與台東十四至十八度。

他表示，周一晚上至周三清晨最嚴寒，期間最低溫預測，北部與宜蘭約六至八度、中部與花蓮約八至十度、南部與台東約十至十二度、澎湖約十二度、金門約七度、馬祖約四度。

張竣堯提醒，周四白天寒流雖減，但周四至周六清晨依舊寒冷，各地低溫十度，白天溫度逐日上升。此外今天華南水氣持續移入，各地降雨機率提高，北部與東北部雨勢較大。