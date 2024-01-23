通訊診察／醫界憂廣開大門 難落實分級醫療

新修正的「通訊診察治療辦法」將於七月一日上路，醫界認為，通訊診察為透過視訊看診，此應為特例，而非常態，因此醫界對通訊診察仍感憂心，衛福部應審慎以待，更不能廣開大門；一旦就醫更加方便，恐增加就醫次數，難以落實分級醫療，且健保點值將下降，呼籲政府採用公務預算補貼。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，全聯會最近召開多次內部會議，積極與衛福部交流溝通，例如「特殊情形」應以病人行動不便或難以就醫為出發點，若全面開放，難以貫徹分級醫療與社區醫療理念。此外，這次將慢性病長期照護個案列入通訊診察範圍，可能影響醫療品質，建議慎重擬定開放範圍及適用條件。

周慶明說，「通訊診察治療辦法」納入行動不便照顧，若採健保重大傷病定義，範圍過廣，衛福部應多加考量，是否應加以限縮；矯正機關收容照護方面，則建議限複診病人，以便掌握相關病情。另應多加考量國際醫療擴大適用部分，以免衝擊現行健保財務。

「樂見透過通訊輔助，提升照護品質。」周慶明說，當前科技仍有局限，部分病人遠距通訊能力較差，且許多診所並無設置相關基礎設備，衛福部應審慎以對，規畫適合台灣的通訊診察。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁建議，衛福部應設計通訊診察共同平台，補助基層診所相關設置費用，不應讓基層診所自生自滅，而基層診所醫師也應認知數位醫療的重要性，積極投入。