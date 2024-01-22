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影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山莊今晚10點多降下「冰霰」，遊客興奮不已。圖／太平山莊提供
太平山莊今晚10點多降下「冰霰」，遊客興奮不已。圖／太平山莊提供

寒流侵襲全台，太平山國家森林遊樂區的太平山莊今晚9點多，氣溫降到零度，濕雨營造出足夠的降雪條件，10點多先降下「冰霰」，民眾興奮不已，一度以為真的下雪了。

冰霰紛飛，遊客驚喜伸手迎接，彷如來到北國雪地夢幻美景，浪漫極了。太平山莊表示，因為白色結晶物降落地面的速度快，並非柔細輕飄，研判應是冰霰不是雪，不過距離下雪的情境應該也不遠了，提醒遊客明天清晨要視路面有無結冰狀況，再決定開園時間。

入冬最強寒流發威，今晚北部近山區可能跌破6度，明、後天「寒潮」爆發，中央氣象署指出，周一晚上至周三清晨最嚴寒，估北部宜蘭6度、中部花蓮8度、南部台東10度；北部1000至1500公尺、其他地區2500至3000公尺以上高山，有降雪機會。

太平山國家森林遊樂區的太平山莊晚上9點多，氣溫降到零度。圖／讀者提供
太平山國家森林遊樂區的太平山莊晚上9點多，氣溫降到零度。圖／讀者提供
太平山國家森林遊樂區的太平山莊今晚10點多降下「冰霰」，民眾興奮不已，一度以為下雪了。圖／讀者提供
太平山國家森林遊樂區的太平山莊今晚10點多降下「冰霰」，民眾興奮不已，一度以為下雪了。圖／讀者提供

冰霰 太平山 寒流

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