影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

寒流侵襲全台，太平山國家森林遊樂區的太平山莊今晚9點多，氣溫降到零度，濕雨營造出足夠的降雪條件，10點多先降下「冰霰」，民眾興奮不已，一度以為真的下雪了。

冰霰紛飛，遊客驚喜伸手迎接，彷如來到北國雪地夢幻美景，浪漫極了。太平山莊表示，因為白色結晶物降落地面的速度快，並非柔細輕飄，研判應是冰霰不是雪，不過距離下雪的情境應該也不遠了，提醒遊客明天清晨要視路面有無結冰狀況，再決定開園時間。