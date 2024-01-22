入冬最強「寒潮」今晚起爆發！北部恐跌破6度 平地最低溫分布圖出爐

入冬最強寒流發威，今晚北部近山區可能跌破6度，明、後天「寒潮」爆發，中央氣象署指出，周一晚上至周三清晨最嚴寒，估北部宜蘭6度、中部花蓮8度、南部台東10度。此外，今、明天水氣較多，北部1000至1500公尺、其他地區2500至3000公尺以上高山，有降雪機會。

根據中央氣象署觀測，截至今天傍晚最新統計，本島已跌破9度地區，最低溫為新北市石門區（富貴角測站）8.6度、桃園市楊梅區（茶改場測站）8.9度。離島最低溫為連江縣，縣內各測站測得3.7至5.7度不等。

中央氣象署預報員張竣堯指出，目前北部近山區溫度偏低，預估今天入夜到清晨，溫度還會持續下探，可能跌破6度。明天早上，北部、東北部低溫10度，中部花蓮12至13度、南部台東14至18度。

他指出，這波寒流最寒冷的兩大時段，分別是周一晚上至周二清晨、周二晚上至周三清晨；寒流影響期間，最低溫預測，北部宜蘭約6至8度、中部花蓮約8至10度、南部台東約10至12度、澎湖約12度、金門約7度、馬祖約4度。

張竣堯提醒，周四白天寒流雖然減弱，但清晨仍很冷，仍有10度以下低溫可能。