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又傳缺藥 食藥署：已請持許可證藥商確保穩定供應

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影
衛福部長薛瑞元今證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影

近期傳出國內缺藥品項恐逾200種，衛福部長薛瑞元今表示，依食藥署統計，真正找不到替代藥品的共有9項，其餘都有替代藥品可以使用，並非外傳的200多項，已陸續啟動替代藥品專案製造或輸入措施；此外，如今「缺藥」，多是民眾堅持要用某廠牌的原廠藥，食藥署已請相關藥品許可證持有藥商，確保其藥品穩定供應。

薛瑞元表示，國內大部分缺藥，都是民眾堅持要用某廠牌的藥品，也就是原廠藥，代表病人和醫師仍有對於原廠藥的迷思，如果這樣子就叫缺藥的話，那台灣非常危險，如近期「紅海危機」，航運受阻，因為運輸不順，國外的原廠藥就會送不過來，一定會造成缺藥，如果跟健康有關，還是堅持要某些廠牌「只能等死」。

「藥品不該有品牌忠誠度的問題，不像衣服一定要某個名牌。」薛瑞元說，藥品只要可以治好，就是好藥物，可以替代的學名藥很多，是不是國產的沒有差異，盼民眾用藥不要堅持品牌迷思進而影響健康，得不償失。

食藥署副署長王德原說，已請相關藥品許可證持有藥商確保其藥品穩定供應，因應傳染疾病用藥需求增加，食藥署陸續在去年8月和12月，針對抗生素、呼吸道緩解藥品、腸胃藥品等，函請相關藥品許可證持有商，預先盤點及整備相關藥品及其原物料庫存，增加相關藥品供應，以確保臨床端藥品供應無虞。

特別被討論的藥品部分，王德原說，過敏用藥莫鼻卡屬麻黃素類製劑，因原料因素及臨床用量增加因素，目前控貨中，短缺期間，建議依醫師評估以不同成分複方藥品替代；人工淚液供應部分，已即時協助評估替代藥品，並將相關替代藥品資訊公告於西藥供應資訊平台，也協調替代藥品廠商增加生產供應，替代品項目前皆穩定供應中。

胃藥成分氧化鎂，健保月申報量約2000萬顆，目前許可證持有藥商已恢復生產穩定供應中，另食藥署於111年12月中核准專案製造替代藥品，目前國內氧化鎂每月合計生產達3000萬至4000萬顆，應可滿足臨床需求。

王德原說，除持續監測國外藥品短缺警訊、國內用藥需求外，食藥署已委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內12家大型中盤藥商合作，整合藥品庫存資料，強化藥品供應監測，並利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商藥品庫存，以協調藥品於藥局端的供應，目前正在進行系統測試，預計月底上線。

自「藥品供應通報處理中心」成立以來，食藥署共接獲600多件藥品短缺通報案件，辦理至去年12月31日，經調查評估多為無短缺或有建議替代藥品，僅9項為國內無替代藥品，分別為化療藥「羅思克200 毫克膠囊」、陣發性上心室心搏過速用藥「安室律注射劑 3 公絲/公撮」、「唯德」不活化Ａ型肝炎疫苗、移植手術抗排斥藥「新睦樂凍晶注射劑」、麻醉劑「柏朗」安得力多靜脈注射液、眼內手術需緊急縮瞳時使用的「愛爾康縮瞳液」、治療甲狀腺機能亢進的「131-I 碘化鈉治療膠囊」、心肌灌注造影的「核研氯化亞鉈（鉈-201）注射劑」和霍金氏病、淋巴瘤等助診的「核研檸檬鎵（鎵-67）注射劑」，除最後一項外，均已徵得專案製造或輸入。

衛福部長薛瑞元表示，國內大部分缺藥，都是民眾堅持要用某廠牌的藥品。示意圖，記者賴昀岫／攝影
衛福部長薛瑞元表示，國內大部分缺藥，都是民眾堅持要用某廠牌的藥品。示意圖，記者賴昀岫／攝影

食藥署 庫存 薛瑞元

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