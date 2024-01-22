風浪過大…金門小三通3航班停航影響265人 傍晚5時復航
金門小三通是金門民眾往來大陸地區重要渠道，不過今下午因風浪較大，導致三航班停航，超過200位民眾受影響。金門縣港務處指出，今下午2時多受到大浪影響，因此與陸方協商後停航；晚間再與陸方協商，晚間5時起復航。
今下午因為金門及大陸地區廈門間風浪過大，導致多個小三通船班停航，不少民眾呆坐在碼頭等候，直呼突然的停航，影響他們原規畫行程；也有民眾焦急跟船務公司詢問，船務公司也只能說有最新消息會再廣播。
港務處說明，今天下午2時多接到廈門方通知陸籍船長發現今天風浪有到七八級，經與陸方協商，在風浪過大情況下，金門往返五通航線自2時30分暫停航駛，復航時間將根據海上風力情況滾動式調整，另行通知。持續滾動式調整及研究中，爭取盡早復航，總計下午影響三個航班，共265人次。
港務處指出，後傍晚經與陸方協商，金門往返五通航線自下午5時起復航。港務處提到，過往經驗明天不是人潮高峰，會再視情況看有無需要增加班次疏運。
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