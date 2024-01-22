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胃食道逆流頑固型3成藥物不易治 安南醫院推內視鏡手術

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蔡坤峰指出，台灣每年有76萬人因胃食道逆流就醫，台南就占了6萬。記者周宗禎／翻攝
蔡坤峰指出，台灣每年有76萬人因胃食道逆流就醫，台南就占了6萬。記者周宗禎／翻攝

胃食道逆流、火燒心患者眾多，許多靠醫師開藥物緩解，卻還有不少人一再復發，這類頑固型胃食道逆流原因多，不易治療。安南醫院消化內科主任蔡坤峰指出，反覆性胃食道逆流（GERD）盛行率，粗估台南約有近30%患者，胃酸抑制仍無法治癒。

院長林聖哲表示，現代人生活壓力大、飲食不正常或因工作急著吃飯，胃食道逆流成為十分常見疾病。蔡坤峰指出，台灣每年有76萬人因胃食道逆流就醫，台南就占了6萬。

蔡坤峰舉44歲女患者腹脹、嗝氣與胃食道逆流困擾幾十年，甚至影響睡眠，長期胃鏡檢查藥物治療，成效不佳，造成生心理不適，最近因胃食道逆流與火燒心症狀加劇求診。經高解析度食道蠕動檢查確認病情，安排內視鏡「抗酸逆流手術」，重新縮緊食道交界，術後恢復良好，逆流情況也大幅改善。

蔡坤峰表示，GERD盛行率依診斷條件不同而稍有差異，許多患者可透過標準治療例如氫離子幫浦阻斷劑（PPIs）或生活方式調整來緩解症狀。

而反覆性（頑固型）胃食道逆流可影響各年齡層，尤其食道粘膜損傷嚴重（如糜爛性食道炎）、食道裂孔疝、肥胖，以及不遵守醫師的治療或生活方式建議等風險因素，可能造成一再復發。

蔡坤峰說，因缺乏標準化研判準則，診斷反覆性胃食道逆流極具挑戰性。有些人即使胃酸抑制處理足夠，仍然有持續逆流症狀。食道胃酸監測、高解析度食道蠕動檢查等有其必要。

蔡坤峰指出，近年胃食道逆流不論診斷或治療都取得重大發展，不僅飲食管理和藥物治療有所突破，針對胃食道逆流檢查，也發展出食道動力學檢測與胃酸檢測等工具，且賁門鬆弛胃食道逆流，還可透過內視鏡抗酸逆流手術改善。

蔡坤峰說，內視鏡抗酸逆流手術優勢在安全性高、恢復快，大部分患者術後一兩天即可出院、正常生活，且經完整胃酸逆流檢測與高解析度食道蠕動檢查後，可精準診斷並找出適合手術的患者，治療效果佳且穩定。安南醫院已完成近30例內視鏡抗酸逆流手術。將繼續服務患者，提供精準胃食道逆流診斷，並整合藥物與手術治療。

院長林聖哲表示，現代人生活壓力大、飲食不正常或因工作急著吃飯，胃食道逆流成為十分常見疾病。記者周宗禎／翻攝
院長林聖哲表示，現代人生活壓力大、飲食不正常或因工作急著吃飯，胃食道逆流成為十分常見疾病。記者周宗禎／翻攝
蔡坤峰指出，台灣每年有76萬人因胃食道逆流就醫，台南就占了6萬。記者周宗禎／翻攝
蔡坤峰指出，台灣每年有76萬人因胃食道逆流就醫，台南就占了6萬。記者周宗禎／翻攝

胃食道逆流 患者 手術

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