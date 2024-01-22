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寒流來襲陽明山可能下雪 北投警方彈性3階段交通管制

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
2021年1月間陽明山地區下雪，警方實施交通管制措施。圖／北投分局提供
2021年1月間陽明山地區下雪，警方實施交通管制措施。圖／北投分局提供

超強寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，最冷時間點在1月23日至24日清晨，陽明山地區可能下雪，北投警分局確保民眾行車安全，防止交通事故，若中央氣象署宣布下雪，立即啟動管制機制措施，提醒駕駛人預作準備，屆時加掛雪鍊。

北投分局因應1月23日（星期二）0時起至1月24日（星期三）24時止，陽明山地區可能下雪，三階段交通管範圍措施如下，視狀況提早或延後解除管制。

第一階段：陽金公路（101 甲線至中湖戰備道）下雪，於北投區陽金公路101甲線與陽金公路口管制車輛通行。

第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，於北投區中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口，及湖山路與中興路口管制車輛通行。

第三階段：陽明山中山樓及前山、陽明山中山樓至文化大學下雪，於北投區行義路與泉源路口，及行義路與東昇路口管制車輛通行。

北投分局指出，將視下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制，且隨時提供警察廣播電台插播即時路況。警方呼籲，駕駛人應預作準備，行駛交通管制路段的車輛輪胎，應加掛雪鍊，並注意高山路面結冰，除加掛雪鍊之車輛外，一律禁止通行，提前改道行駛。

北投分局為使同仁執勤無後顧之憂，已備妥包含警車雪鍊、員警防寒手套、暖暖包、迅速補充熱量的薑茶、泡麵等應勤裝備，迎接今年入冬以來可能降下的第一場瑞雪。

北投分局備妥暖暖包、迅速補充熱量的薑茶、泡麵等應勤裝備，迎接可能降下的第一場瑞雪。圖／北投分局提供
北投分局備妥暖暖包、迅速補充熱量的薑茶、泡麵等應勤裝備，迎接可能降下的第一場瑞雪。圖／北投分局提供
北投分局今在陽明山區道路擺放三角錐。圖／北投分局提供
北投分局今在陽明山區道路擺放三角錐。圖／北投分局提供
陽明山若下雪，警方將實施交通管制。圖／北投分局提供
陽明山若下雪，警方將實施交通管制。圖／北投分局提供
北投分局今在陽明山區道路擺放三角錐。圖／北投分局提供
北投分局今在陽明山區道路擺放三角錐。圖／北投分局提供

北投 陽明山 交通管制

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